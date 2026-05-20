ES pasiekė preliminarų susitarimą dėl JAV muitų sandorio įgyvendinimo

ES Tarybai pirmininkaujantis Kipras trečiadienį ryte pranešė, kad derybininkai „ką tik pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir JAV bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus“.
Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus JAV pramonės prekėms ir suteikti JAV jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
„Siekiant užtikrinti veiksmingą bendrojo pareiškimo įgyvendinimą ir apsaugoti ES interesus, teisės aktų leidėjai susitarė sustiprinti pagrindinį reglamentą, įsteigdami patikimą apsaugos mechanizmą“, – teigiama valstybių narių pareiškime.
Susiję straipsniai
Susitarime, be kita ko, numatyta, kad, jeigu JAV pažeistų susitarimą, ES tarifų lengvatos gali būti sustabdytos.
„Kelias buvo nelengvas, bet vertas pastangų“, – sakė Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas ir nuolatinis pranešėjas JAV klausimais Berndas Lange‘as.
„Įtvirtinus bendrajame pareiškime numatytus įsipareigojimus teisės aktais, šis reglamentas tampa ES priemonių, skirtų ES ir JAV santykiams gerinti, tačiau buvo priimtas atsakant į spaudimą“, – pridūrė jis.
B. Lange‘as teigė, kad sprendimo poveikis Europos ekonomikai bus peržiūrėtas 2029 m. gruodžio 31 d., pabrėždamas, kad jei paaiškėtų, jog Europos įmonėms daroma žala arba atsiranda naujų disbalansų, būtų automatiškai įjungtas avarinis stabdys.
Susitarimą dėl muitų D. Trumpas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sudarė 2025 m. rugpjūtį. Abi šalys sutarė, kad daugumai į ES importuojamų prekių, įskaitant automobilius ir automobilių detales, bus taikomi ne didesni nei 15 proc. muitai. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus JAV pramonės prekėms ir palengvinti JAV žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, kiaulienos ir pieno produktų, patekimą į rinką.
Nuo to laiko D. Trumpas kaltino ES nesilaikant susitarimo ir paskelbė ketinantis iš ES į JAV importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams taikomus muitus padidinti iki 25 proc.
Gegužės pradžioje D. Trumpas nustatė ES terminą prekybos susitarimui įgyvendinti – liepos 4 d., įspėdamas, kad, jei jo nebus laikomasi, muitai bus padidinti iki „žymiai aukštesnio lygio“.
Iki įsigaliojant pakeitimams, susitarimą dar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamento plenarinis posėdis ir ES valstybės narės, nors paprastai tai laikoma formalumu. Tikimasi, kad reglamentai įsigalios ne vėliau nei liepos 4 d.