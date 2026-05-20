Ieškote finansavimo verslui? Sužinokite apie paskolas palankiomis sąlygomis

Lietuvoje verslui prieinamos įvairios finansavimo priemonės, o viena iš jų – LKU kredito unijų grupės narės Šeimos kredito unijos siūlomas finansavimas pagal skatinamąją priemonę „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3). Ši priemonė skirta smulkiajam ir vidutiniam verslui, siekiančiam pradėti veiklą arba ją plėsti palankesnėmis sąlygomis.
Kas yra „Atviras kreditų fondas 3“?
„Atviras kreditų fondas 3“ yra finansavimo priemonė, sukurta padėti Lietuvos verslininkams gauti lengvatines paskolas verslo plėtrai arba naujo verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkos sąlygomis. Ši programa yra dalis Europos Sąjungos finansavimo schemų, orientuotų į smulkiojo ir vidutinio verslo sektorių.
Tai reiškia ne tik konkurencingesnes palūkanas, bet ir lankstesnes paskolos grąžinimo sąlygas. Be to, dalis paskolų gali būti suteikiamos su valstybės garantija, kuri sumažina riziką ir padidina galimybes gauti finansavimą net tais atvejais, kai įprastomis rinkos sąlygomis tai būtų sudėtinga.
Kam skirtas „Atviras kreditų fondas 3“?
Paskolos pagal „Atvirą kreditų fondą 3“ yra skirtos įvairiems verslo tikslams – nuo naujos įrangos įsigijimo, gamybos plėtros iki investicijų į technologijas ir rinkodaros kampanijas. Taip pat ši finansavimo priemonė puikiai tinka ir tiems, kurie domisi paskola verslo pradžiai, kai pradedantieji verslininkai dar neturi pakankamai nuosavo kapitalo ar kitų finansavimo šaltinių.
Pagal skatinamąją priemonę galima gauti paskolą tiek verslo pradžiai, tiek jau veikiančiam verslui, norinčiam plėsti savo veiklą. Tai puikus pasirinkimas verslininkams, kurie siekia investuoti į savo idėjas, bet neturi pakankamai kapitalo.
Kokios yra paskolos sąlygos?
Vienas iš pagrindinių „Atviro kreditų fondo 3“ privalumų – palankios paskolos sąlygos, kurias sudaro:
Žemos palūkanų normos – dažnai žemesnės nei rinkos vidurkis. Ilgesnis grąžinimo terminas – leidžiantis verslui stabiliai planuoti finansus ir grąžinti paskolą patogiai. Lankstus paskolos dydis – galima gauti finansavimą nuo kelių tūkstančių iki kelių šimtų tūkstančių eurų, priklausomai nuo verslo poreikių. Maksimali „AKF3“ priemonės lėšų suma vienam kreditui – iki 750 000 eurų. Kreditų skaičius vienam kredito gavėjui yra neribojamas. Minimalūs užstato reikalavimai – kai kuriais atvejais galima gauti paskolą be papildomo turto užstato. Visa tai padeda verslininkams greičiau ir saugiau įgyvendinti savo verslo planus bei sumažinti finansinius rūpesčius.
Kaip gauti paskolą pagal „Atvirą kreditų fondą 3“?
Procesas yra paprastas ir skaidrus. Pirmiausia reikėtų susisiekti su finansų įstaiga, dalyvaujančia „Atviro kreditų fondo 3“ programoje. Paraišką paskolai gauti galima pateikti internetu, o sprendimas Šeimos kredito unijoje dažnai pateikiamas per maždaug 4 valandas.
Patvirtinus finansavimą, sutartis pasirašoma ir lėšos pervedamos dar tą pačią dieną. Vis dėlto, kaip ir bet kuriuo finansavimo atveju, svarbu turėti aiškų verslo planą ir pagrįsti, kaip paskola prisidės prie verslo augimo. Tai padidina paskolos gavimo tikimybę.
Kai paskola patvirtinama, galite pradėti naudoti lėšas verslo plėtrai, įrangos pirkimui ar kitoms reikmėms, kurios padės jūsų verslui augti.
Tinkamai pasirinktas finansavimas gali tapti ne našta, o reikšmingu postūmiu verslui. „Atviras kreditų fondas 3“ suteikia galimybę ne tik pradėti ar plėsti veiklą, bet ir tai daryti tvariai – išlaikant finansinį stabilumą, kontroliuojant rizikas ir patogiomis grąžinimo sąlygomis. Todėl svarstant apie paskolą verslui ar verslo pradžiai, verta įvertinti ne tik poreikį skolintis, bet ir tai, kokiomis sąlygomis tai daroma – būtent jos ilgainiui lemia verslo sėkmę.
