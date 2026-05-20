Naujasis „Subaru Uncharted“ jau JMA centre

Šis elektromobilis žymi ambicingą „Subaru“ elektrifikacijos strategijos etapą – išlaikydamas pamatines prekių ženklo vertybes, modelis siūlo bekompromisį saugumą, legendinį pravažumą bei ateities mobilumo technologijas.
Per pastaruosius kelerius metus „Subaru“ nuosekliai žengė elektrifikacijos keliu. Po naujosios „Solterra“ pristatymo, „Uncharted“ yra kitas tvirtas gamintojo žingsnis į ateitį. 2026 metais Europoje pasirodys trys nauji „Subaru“ elektromobiliai, o ateinančiais metais modelių gamą papildys dar daugiau naujų elektrinių modelių. Kurdamas „Uncharted“, gamintojas didžiausią dėmesį skyrė tam, kas svarbiausia – žmogui, jo saugumui ir visiškam užtikrintumui kelyje. Šiuolaikinis elektrinis mobilumas čia derinamas su „Subaru“ požiūriu į automobilius, kuriuose vairuotojas ir keleiviai visada išlieka svarbiausi.
Galia, pravažumas ir sportinis charakteris
„Subaru Uncharted“ sukurtas taip, kad vairuotojas ir keleiviai jaustųsi užtikrintai tiek kasdienėse kelionėse mieste, tiek sudėtingesnėmis vairavimo sąlygomis. Klientai gali rinktis priekinių varančiųjų ratų (FWD) arba pažangios visų varančiųjų ratų sistemos (AWD) versijas, išvystančias net iki 343 AG galią.
Dėl momentinio elektros motorų našumo šis SUV nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėja vos per 5,0 sekundės, o tai užtikrina sportinio automobilio vertą vairavimo emociją ir pagreitį.
Nepaisant dinamiško charakterio, tai tikras SUV – solidi 210 mm prošvaisa bei išmaniosios technologijos padeda išlaikyti kontrolę, stabilumą ir pasitikėjimą įvairiose situacijose. Didelės talpos baterija garantuoja, kad viena įkrova galima nuvažiuoti net iki 592 km (pagal WLTP).
Efektyvumą papildo sparti įkrovimo technologija: naudojant iki 150 kW DC nuolatinės srovės stoteles, bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti maždaug per 28 minutes. Standartinėje komplektacijoje taip pat yra integruotas galingas 22 kW įmontuotas įkroviklis bei iki 1 500 kg vilkimo galia.
Saugumas išlieka svarbiausias prioritetas
Kaip i̇ kiekvienas „Subaru“ modelis, „Uncharted“ sukurtas taikant visapusišką požiūrį į saugumą. Aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemos veikia kartu, kad padėtų vairuotojui ir keleiviams kiekvienoje kelionėje. Modelyje įdiegta pažangi „Subaru Safety Sense“ sistema, apimanti įspėjimo apie skersinį eismą priekyje (FCTA) bei persirikiavimo pagalbos (LCA) funkcijas. Jau bazinėje komplektacijoje siūloma itin gausi įranga, įskaitant galinio vaizdo kamerą bei priekinius bei galinius parkavimo jutiklius.
Šių metų pradžioje „Subaru“ taip pat pristatė „Subaru Safe“ programą. Tai aptarnavimo metu aktyvuojama pratęstos apsaugos programa, suteikianti iki 10 metų arba 200 000 km ridos apsaugą, jei automobilis aptarnaujamas pagal numatytą techninės priežiūros planą įgaliotame „Subaru“ servise.
Pristatymo pasiūlymas JMA centre
Nuo gegužės 22 d. visiškai naują elektrinį SUV modelį „Subaru Uncharted“ galima apžiūrėti ir išbandyti JMA centre. Pristatymo kampanijos metu taikoma speciali 1 000 Eur nuolaida. Šis pasiūlymas galioja iki 2026 m. birželio 30 d. (pristatymo pasiūlymas negali būti sumuojamas su kitais pasiūlymais, nuolaidomis ar sutartimis).
Taip pat gegužės 22 d. Tauragėje vykstančioje „Verslo geno“ konferencijoje bus galima išbandyti šį modelį. Registracija čia: https://www.jmac.lt/verslo-genas-2026