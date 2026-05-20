Nuskubėję į priedangą vilniečiai prieglobsčio taip ir nerado: oro pavojaus metu – užrakintos durys

Vilnietė rado užrakintas priedangos duris.
„Labai išsigandau. Kadangi tai buvo vienintelė priedanga, kurią rajone aš žinojau, tai tiesiog išėjau į požeminį garažą“, – pasakojo netoli Ozo parko gyvenanti moteris.
Ji prisimena, kad šalia įėjimo tuo metu būriavosi ir daugiau žmonių, bandžiusių patekti vidun.
Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų
„Buvo minčių, kad jeigu bandysiu eiti į kitą priedangą, ji taip pat gali būti užrakinta.
Tai tiesiog priėmiau sprendimą eiti į automobilių aikštelę, kuri, beje, nėra užrakinta“, – pasakojo Ieva.
Priedanga, į kurią mergina bandė patekti, yra adresu J. Balčikonio g. 3. Kaip matyti internete, tai – vienas iš biurų komplekso „Simbiocity“ pastatų.
Portalui Lrytas „Simbiocity“ atstovė patvirtino, kad šiame pastate priedanga išties yra įrengta.
Susiję straipsniai
„Informuojame, kad patekimas į Balčikonio g. 3 esančią priedangą vyksta per pagrindinį pastato įėjimą.
Darbo metu pagrindinis įėjimas yra atrakintas ir į priedangą patekti galima laisvai. Ne darbo metu, paskelbus oro pavojų ar esant poreikiui patekti į priedangą, pastato apsauga operatyviai atblokuoja paradines duris ir užtikrina galimybę patekti į vidų“, – situaciją komentavo Rusnė Bočkutė.
Jos teigimu, minėto incidento metu pastato apsauga lydėjo asmenis į priedangą, o pati priedanga nebuvo užrakinta.
Kaip taip nutiko, kad Ievai pastato durys buvo užrakintos?
„Tikėtina, kad dalis žmonių bandė patekti per kitus pastato įėjimus, per kuriuos patekimas į pastatą nėra galimas.
Šiuo metu papildomai peržiūrime situaciją, kad ateityje gyventojams būtų dar aiškiau nurodyta, per kurį įėjimą galima patekti į priedangą“, – taip pat rašoma „Simbiocity“ atsiųstame komentare.
PriedangaOro pavojus LietuvojeVilnius
Rodyti daugiau žymių