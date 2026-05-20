VerslasRinkos pulsas

Nuskubėję į priedangą vilniečiai prieglobsčio taip ir nerado: oro pavojaus metu – užrakintos durys

2026 m. gegužės 20 d. 13:02
Trečiadienį dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų, gyventojai paraginti skubėti į priedangą ar saugią vietą. Laikydamasi Lietuvos kariuomenės rekomendacijų, vilnietė Ieva nuskubėjo į arčiausiai namų esančią priedangą, tačiau ten ją pasitiko nemaloni staigmena.
Daugiau nuotraukų (11)
Vilnietė rado užrakintas priedangos duris.
„Labai išsigandau. Kadangi tai buvo vienintelė priedanga, kurią rajone aš žinojau, tai tiesiog išėjau į požeminį garažą“, – pasakojo netoli Ozo parko gyvenanti moteris.
Ji prisimena, kad šalia įėjimo tuo metu būriavosi ir daugiau žmonių, bandžiusių patekti vidun.

Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų

„Buvo minčių, kad jeigu bandysiu eiti į kitą priedangą, ji taip pat gali būti užrakinta.
Tai tiesiog priėmiau sprendimą eiti į automobilių aikštelę, kuri, beje, nėra užrakinta“, – pasakojo Ieva.
Priedanga, į kurią mergina bandė patekti, yra adresu J. Balčikonio g. 3. Kaip matyti internete, tai – vienas iš biurų komplekso „Simbiocity“ pastatų.
Portalui Lrytas „Simbiocity“ atstovė patvirtino, kad šiame pastate priedanga išties yra įrengta.
Susiję straipsniai
Dėl oro pavojaus prekybos tinklai laikinai sustabdė dalies parduotuvių ir padalinių veiklą

Dėl oro pavojaus prekybos tinklai laikinai sustabdė dalies parduotuvių ir padalinių veiklą

Dėl oro pavojaus Vilniuje turėję tūpti lėktuvai nukreipti į kaimyninę šalį

Dėl oro pavojaus Vilniuje turėję tūpti lėktuvai nukreipti į kaimyninę šalį

Aiškiai pasakė, ką daryti, jei oro pavojus paskelbiamas jums esant parduotuvėje

Aiškiai pasakė, ką daryti, jei oro pavojus paskelbiamas jums esant parduotuvėje

„Informuojame, kad patekimas į Balčikonio g. 3 esančią priedangą vyksta per pagrindinį pastato įėjimą.
Darbo metu pagrindinis įėjimas yra atrakintas ir į priedangą patekti galima laisvai. Ne darbo metu, paskelbus oro pavojų ar esant poreikiui patekti į priedangą, pastato apsauga operatyviai atblokuoja paradines duris ir užtikrina galimybę patekti į vidų“, – situaciją komentavo Rusnė Bočkutė.
Jos teigimu, minėto incidento metu pastato apsauga lydėjo asmenis į priedangą, o pati priedanga nebuvo užrakinta.
Kaip taip nutiko, kad Ievai pastato durys buvo užrakintos?
„Tikėtina, kad dalis žmonių bandė patekti per kitus pastato įėjimus, per kuriuos patekimas į pastatą nėra galimas.
Šiuo metu papildomai peržiūrime situaciją, kad ateityje gyventojams būtų dar aiškiau nurodyta, per kurį įėjimą galima patekti į priedangą“, – taip pat rašoma „Simbiocity“ atsiųstame komentare.
PriedangaOro pavojus LietuvojeVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.