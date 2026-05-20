Pristatė kamerų pažeidėjams medžioti: galite gauti ir 600 eurų baudą

Perkrauti mišrių atliekų konteineriai – vienas didžiausių rajono pavasario ir vasaros galvosūkių. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,85 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama.
Vaizdo stebėjimo kameros jau veikia vienoje didžiausių sodų bendrijų „Ekranas 2“, o neseniai nauja kamera sumontuota ir Pakuodžiupėlių kaime Paįstrio seniūnijoje, kur mišrių nerūšiuojamų šiukšlių fiksuojama dažniausiai.
„Vaizdo stebėjimas puikiai veikia ir kaip prevencinė priemonė, ir kaip įrankis greitai surasti pažeidėjus. Matome, kad vien kamerų buvimas skatina gyventojus atsakingiau naudotis konteineriais ir laikytis tvarkos. Užfiksavus pažeidimus, gyventojams taikoma administracinė atsakomybė“, – sako Panevėžio rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja Aušra Vyšniauskienė.
Ši priemonė jau pasiteisino: pernai buvo nustatyta pora šimtų pažeidėjų, o šiemet už atliekų tvarkymo taisyklių nesilaikymą jau nubausti 145 gyventojai, 6 iš jų – pakartotinai. Piniginės baudos už šiukšlinimą yra skaudžios: pirmą kartą įkliuvus gresia nuo 30 iki 140 eurų, o prasižengus pakartotinai – nuo 140 iki 600 eurų bauda.
Žaliosioms atliekoms – specialus konteineris
Sodininkų patogumui bendrijoje „Ekranas 2“ šiltuoju sezonu pastatytas specialus konteineris, skirtas tik žaliosioms sodo ir daržo atliekoms. Į jį galima mesti: nupjautą žolę, lapus ir smulkintas šakas, augalų liekanas, krituolius vaisius ir daržoves. Tačiau griežtai draudžiama: išrautus medžių kelmus, senus baldus, čiužinius ar kitus stambius daiktus, statybinį laužą ir po remonto likusias apdailos medžiagas.
Svarbi taisyklė: žolę ir kitas sodo gėrybes į šį konteinerį būtina išpilti be plastikinių maišų. Taip pat čia negalima mesti jokių pakuočių, plastiko ar maisto likučių. Vos keli netinkamai įmesti buitinių šiukšlių maišai sugadina visą konteinerio turinį – žaliosios atliekos tampa nebepanaudojamos kompostui ir virsta brangiai kainuojančiomis mišriomis atliekomis.
Nors šis konteineris ištuštinamas kartą per savaitę, atliekų vežėjai pastebi liūdną tendenciją: vos išvažiavus šiukšliavežiams, jau kitą dieną gyventojai konteinerius vėl aklinai užpildo nerūšiuotomis šiukšlėmis.
Savivaldybė primena, kad žaliųjų atliekų jokiu būdu negalima mesti į paprastus buitinių atliekų konteinerius arba palikti likimo valiai šalia jų.
Kviečia sodininkų bendrijas bendradarbiauti
Panevėžio rajono savivaldybė kviečia ir pačias sodininkų bendrijas rodyti daugiau iniciatyvos: savo teritorijose įsirengti uždaras konteinerių aikšteles, patiems kontroliuoti atliekų srautus ir užsisakyti papildomus konteinerius žaliosioms atliekoms.
Didžiųjų konteinerių užsakymo klausimais rajono gyventojai ir bendrijų pirmininkai kviečiami kreiptis tiesiai į rajone paslaugas teikiančią bendrovę „Švaros komanda“ telefonu 0 652 75 772.