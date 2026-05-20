Seime mėgins dar kartą prastumti planą dėl mamadienių: jais būtų galima naudotis ilgiau

Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas, beje, jau antrą kartą, pritarė tai numatančioms Darbo kodekso pataisoms. Už jas balsavo 3 komiteto nariai, prieš buvo 2 – liberalas Eugenijus Gentvilas ir konservatorius Matas Maldeikis.
Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai, šeimoms aktualūs sprendimai.
Darbo kodekso pataisas parengusios Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės teigimu, pritarus jos siūlymui, tėvai galėtų daugiau laiko skirti ne tik mažiems vaikams, bet ir paaugliams. Jos nuomone, tai būtų psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonė.
„Jeigu mes valstybėje kalbame apie demografiją, keliame klausimą dėl psichikos sveikatos, kuri paauglių tarpe nėra gera, jeigu mes kalbame apie priklausomybių prevenciją, galu gale, smurtą mokyklose, tai akivaizdu, kad turėtume stiprinti pagrindinę šių dalykų prevencinę grandį – šeimą“, – trečiadienį Žmogaus teisių komiteto posėdyje sakė J. Šukevičienė.
Tuo metu kritiškai iniciatyvą įvertinusi Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė kvietė politikus įsiklausyti į ekonominius darbdavių argumentus, ant kurių ir guls mamadienių ir tėvadienių išplėtimo kaštai.
„Nėra aiškių duomenų, kaip šiandien praktikoje veikia ta sistema, neturime argumentų, kodėl turime ją plėsti. (...) Daugiavaikis tėvas arba mama darbe dėl mamadienių ir tėvadienių būna 10 proc. mažiau laiko ir tai yra kaštai“, – sakė I. Rizgelė.
Ji priminė komiteto nariams, kad Trišalėje taryboje nebuvo sutarimo šiuo klausimu.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos teisininkė Daiva Macijauskė mano, kad mamadienių ir tėvadienių praplėtimo klausimas yra populistinis, o santykius tarp tėvų ir vaikų norima spręsti darbdavių sąskaita.
„Kaip galėtų būti pagerintas tėvų ir vaikų bendravimas, kai vaikai yra mokyklose? Tėvai ima papildomas dienas savo laisvalaikiui. (...) Mes nesuprantame, kodėl valstybė nori gerinti socialinius santykius tarp vaikų ir tėvų darbdavių sąskaita?“,– klausė ji .
Jeigu būtų visgi nutarta ilginti vaikų amžių, kada tėvams yra suteikiamos papildomos poilsio dienos, D. Macijauskės teigimu, jos turėtų būti apmokamos iš valstybės biudžeto.
Mamadienių ir tėvadienių praplėtimo klausimas, liberalo Eugenijaus Gentvilo nuomone, yra „neprofesionalios, nenuoširdžios teisėkūros pavyzdys“.
„Tai apsimestinis gerumas, kokia gera šita valdžia. Mieli tėveliai, galėsite nedirbti, kai jūsų vaikai bus mokyklose, bet turėsite mamadienius ar tėvadienius. Galėsite eiti į parduotuves, galėsite eiti meškerioti, kai vaikučiai bus mokykloje, o darbdavys už viską apmoka. Gerbiami socialdemokratai, ką jūs darote už svetimus pinigus, už darbdavių pinigus?“, – piktinosi iniciatyvai nepritaręs E. Gentvilas.
ELTA primena, kad gegužės pradžioje Seimo sprendimu, Darbo kodekso pataisos dėl mamadienių ir tėvadienių praplėtimo, nesulaukusios Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, buvo perduotos svarstyti kitam komitetui – Žmogaus teisių.
Šiuo metu teisė į mamadienius arba tėvadienius suteikiama dirbantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų.
