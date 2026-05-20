Verslininkų triukas neišdegė: teismas prispaudė kanapių suktines kaip arbatą siūliusią įmonę

Teismas konstatavo, kad Įmonės platinti gaminiai „Kanapių žiedų arbata Roll“ ir „Kanapių žiedų arbata Roll Premium“ iš tiesų buvo rūkomieji žoliniai gaminiai, o ne arbata, kaip teigė Įmonė. Sprendime pažymėta, kad gaminių forma, konstrukcija ir pateikimas atitiko „suktinių“ požymius – jie buvo pagaminti iš rūkomojo popieriaus tūtelės su filtru ir užpildu iš smulkintų kanapių žiedų.
Bylos duomenimis, 2023 m. liepą NTAKD atliko patikrinimus prekybos vietose Vilniuje, kur buvo pardavinėjami minėti gaminiai. Muitinės laboratorijos specialistai nustatė, kad gaminiai pagal savo savybes priskirtini cigarilėms ar cigaretėms iš tabako pakaitalų, o Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras juose aptiko THC (Tetrahidrokanabinolio – psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos).
Teismas pritarė NTAKD išvadai, kad gaminių ženklinimas buvo klaidinantis – ant pakuočių jie buvo pristatomi kaip „kanapių žiedų arbata“, nurodant paruošimo instrukciją „Pakelio turinį užplikyti 200 ml vandens“, nors realiai gaminiai buvo skirti rūkyti.
Nustatyta, kad UAB „Biotecus“ pažeidė tiek Pluoštinių kanapių įstatymo, tiek Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatas. Įmonė neturėjo licencijos verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių prekyba, ant pakuočių nebuvo privalomų sveikatos įspėjimų, o apie gaminius nebuvo pateikta informacija NTAKD nustatyta tvarka.
Teismas taip pat atmetė Įmonės argumentą, kad ji buvo nubausta du kartus už tą pačią veiką. Sprendime pažymėta, kad sankcijos skirtos už skirtingų teisės aktų pažeidimus, todėl draudimo bausti du kartus už tą patį pažeidimą principas nebuvo pažeistas.
UAB „Biotecus“ buvo skirtos dvi baudos:
750 eurų bauda už Pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimus;
2 896 eurų bauda už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus.
Teismas nusprendė, kad skirtos sankcijos yra proporcingos ir pagrįstos, o mažinti jų dydžio nėra pagrindo.
Sprendimas per 30 kalendorinių dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.