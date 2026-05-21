„Achemos“ vadovė traukiasi iš pareigų

2026 m. gegužės 21 d. 13:41
Jonavos azoto trąšų gamyklos „Achema“ vadovė Audronė Kuskytė traukiasi iš pareigų po kiek daugiau nei dvejų metų vadovavimo įmonei, skelbia naujienų agentūra BNS.
Laikinai bendrovei vadovaus finansų direktorius Evaldas Venckus.
Kaip nurodoma Registrų centrui pateiktame sprendime, darbo sutartis nutraukiama pagal Darbo kodekso 55 straipsnį – darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.
Anksčiau skelbta, kad „Achemos“ grynasis pelnas praėjusiais metais siekė 8,5 mln. eurų ir pakeitė 2024 m. buvusį 12,8 mln. eurų grynąjį nuostolį.
Tuo metu pardavimo pajamos pernai siekė 375,3 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnės nei 2024 m., kai siekė 436,7 mln. eurų.
