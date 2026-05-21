„Grigeo Klaipėda“ – nemalonumai: fiksuojama per didelė tarša, atsisako priimti jų nuotekas

Pasak jos, toks sprendimas priimtas užfiksavus pasikartojančius nuotekų užterštumo parametrų viršijimus.
„Mes visuomet esame pasirengę bendradarbiauti ir kartu ieškoti technologinių sprendimų, kurie leistų užtikrinti tvarią pramonės veiklą mieste. Tačiau kaip infrastruktūros valdytojai turime pirmiausia vadovautis galiojančiais teisės aktais, laikytis pasirašytų sutarčių sąlygų ir griežtai užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.
Tad tikimės, kad bendrovė operatyviai sureguliuos savo gamybinius procesus, kad galėtume atnaujinti saugų nuotekų priėmimą“, – pranešime akcentavo „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Susiję straipsniai
Bendrovė pažymėjo, kad nuotekų išleidimas bus atnaujintas gavus paslaugų teikėjo „Klaipėdos vanduo“ leidimą, kai bus užtikrinta, kad išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka nustatytus techninius parametrus.
„Klaipėdos vanduo“ tikisi, kad situacija bus išspręsta šalių susitarimu, tačiau pabrėžia, kad, esant būtinybei, yra pasiruošusi ginti savo ir vartotojų interesus teisės aktų nustatyta tvarka.