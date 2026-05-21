VerslasRinkos pulsas

„Grigeo Klaipėda“ – nemalonumai: fiksuojama per didelė tarša, atsisako priimti jų nuotekas

2026 m. gegužės 21 d. 12:51
Uostamiesčio bendrovė „Klaipėdos vanduo“ ketvirtadienį pranešė laikinai stabdanti gamybinių nuotekų priėmimą iš įmonės „Grigeo Klaipėda“.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak jos, toks sprendimas priimtas užfiksavus pasikartojančius nuotekų užterštumo parametrų viršijimus.
„Mes visuomet esame pasirengę bendradarbiauti ir kartu ieškoti technologinių sprendimų, kurie leistų užtikrinti tvarią pramonės veiklą mieste. Tačiau kaip infrastruktūros valdytojai turime pirmiausia vadovautis galiojančiais teisės aktais, laikytis pasirašytų sutarčių sąlygų ir griežtai užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.
Tad tikimės, kad bendrovė operatyviai sureguliuos savo gamybinius procesus, kad galėtume atnaujinti saugų nuotekų priėmimą“, – pranešime akcentavo „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Susiję straipsniai
„Grigeo“ taršos byloje proveržio nematyti – institucijos kratosi atsakomybės, gamta vis dar užteršta

„Grigeo“ taršos byloje proveržio nematyti – institucijos kratosi atsakomybės, gamta vis dar užteršta

Eina į pabaigą „Grigeo Klaipėda“ bylos dėl Kuršių marių taršos nagrinėjimas

Eina į pabaigą „Grigeo Klaipėda“ bylos dėl Kuršių marių taršos nagrinėjimas

Teismas baigė nagrinėti Kuršių marių taršos bylą, paaiškėjo, kada bus skelbiamas nuosprendis

Teismas baigė nagrinėti Kuršių marių taršos bylą, paaiškėjo, kada bus skelbiamas nuosprendis

Bendrovė pažymėjo, kad nuotekų išleidimas bus atnaujintas gavus paslaugų teikėjo „Klaipėdos vanduo“ leidimą, kai bus užtikrinta, kad išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka nustatytus techninius parametrus.
„Klaipėdos vanduo“ tikisi, kad situacija bus išspręsta šalių susitarimu, tačiau pabrėžia, kad, esant būtinybei, yra pasiruošusi ginti savo ir vartotojų interesus teisės aktų nustatyta tvarka.
Grigeo Klaipėda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.