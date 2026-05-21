Dėl oro pavojaus prekybos tinklai laikinai sustabdė dalies parduotuvių darbą

Tai ketvirtadienį vakare pranešė prekybos tinklo atstovai. Šių parduotuvių ir padalinių darbuotojai šiuo metu lieka pastatų viduje, vadovaujasi saugumo instrukcijomis.
Gavus Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta.
Susiję straipsniai
Pirmas oro pavojaus egzaminas – Ž. Mauricas įvardijo, kas dabar svarbiausia: „Bando klibinti rankenas“
Netrukus ir kitų prekybos tinklų atstovai informavo apie parduotuvių veiklos sustabdymą.
„Iki“ laikinai uždarė 11 parduotuvių – Utenoje, Švenčionėliuose, Visagine, Zarasuose, Ignalinoje, Molėtuose ir Anykščiuose.
Taip pat uždaryta Utenoje esanti „Rimi“ parduotuvė.
Uždarytos ir keturios „Lidl“ parduotuvės – po vieną Utenoje, Ukmergėje, Molėtuose ir Visagine.
Maximaprekybos tinklasparduotuvė
Rodyti daugiau žymių