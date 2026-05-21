VerslasRinkos pulsas

Dėl oro pavojaus prekybos tinklai laikinai sustabdė dalies parduotuvių darbą

2026 m. gegužės 21 d. 16:44
Lrytas.lt
Papildyta
Po Lietuvos kariuomenės pranešimo apie paskelbtą oro pavojų prekybos tinklas „Maxima“ laikinai stabdo 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose.
Daugiau nuotraukų (4)
Tai ketvirtadienį vakare pranešė prekybos tinklo atstovai. Šių parduotuvių ir padalinių darbuotojai šiuo metu lieka pastatų viduje, vadovaujasi saugumo instrukcijomis.
Gavus Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta.
Susiję straipsniai
Pirmas oro pavojaus egzaminas – Ž. Mauricas įvardijo, kas dabar svarbiausia: „Bando klibinti rankenas“

Pirmas oro pavojaus egzaminas – Ž. Mauricas įvardijo, kas dabar svarbiausia: „Bando klibinti rankenas“

Virš Vilniaus – bene stebimiausias pasaulyje skrydis: pilotas atskleidė, kas įvyko

Virš Vilniaus – bene stebimiausias pasaulyje skrydis: pilotas atskleidė, kas įvyko

J. Taminskas įvertino susisiekimo bendrovių pasiruošimą oro pavojams: kliuvo dėl komunikacijos ir užkrautų sandėlių

J. Taminskas įvertino susisiekimo bendrovių pasiruošimą oro pavojams: kliuvo dėl komunikacijos ir užkrautų sandėlių

Netrukus ir kitų prekybos tinklų atstovai informavo apie parduotuvių veiklos sustabdymą.
„Iki“ laikinai uždarė 11 parduotuvių – Utenoje, Švenčionėliuose, Visagine, Zarasuose, Ignalinoje, Molėtuose ir Anykščiuose.
Taip pat uždaryta Utenoje esanti „Rimi“ parduotuvė.
Uždarytos ir keturios „Lidl“ parduotuvės – po vieną Utenoje, Ukmergėje, Molėtuose ir Visagine.
Maximaprekybos tinklasparduotuvė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.