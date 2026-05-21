Kada reikės daugiau padavėjų, o kada – meniu kita kalba? Ekspertė paaiškino, kaip technologijos keičia turizmą

Kartais verslai tiesiog nežino, kas vyksta aplink
Nedidelė kavinė prie Skuodo, kaimo turizmo sodyba Dzūkijoje ar ledų kioskas pajūryje – dalis regionų verslų šiandien vis dar dirba praktiškai „užsimerkę“, nežinodami, kas pas juos atvyksta, kada žmonių srautai didžiausi ar kaip keičiasi turistų įpročiai.
Tuo metu duomenys gali parodyti labai konkrečius dalykus. Pavyzdžiui, mobiliojo ryšio duomenų analizės įrankis „Data Atlas“ gali parodyti, kad savaitgaliais regione daugiau lankosi turistai iš Latvijos, vasarą padaugėja svečių iš Vokietijos, o per renginius žmonių skaičius tam tikrose vietose išauga net kelis kartus.
„Stebint turistų maršrutus galima nustatyti populiariausius objektus ar vietas regione. Tuomet verslai gali atitinkamai planuoti savo paslaugas – pavyzdžiui, siūlyti dviračių nuomą, iškylų krepšelius ar koreguoti darbo laiką pagal lankytojų srautus. Apsilankymų dažnumo ir sezoniškumo analizė leidžia daug tiksliau planuoti darbuotojų poreikį, išvengti personalo trūkumo piko metu ar perteklinių pajėgumų ramesniais laikotarpiais. Tai aktualu tiek apgyvendinimo, tiek maitinimo verslams“, – sako I. Rudinskaitė.
Vien „Facebook“ reklamos ar nuojautos šiandien nebeužtenka
Pasak I. Rudinskaitės, regionuose dažnai problema slypi ne tame, kad trūksta turistų ar potencialo, o tame, kad sprendimai vis dar priimami neturint aiškaus vaizdo.
„Dalis verslų investicijas, reklamos kampanijas ar net darbo laiką planuoja remdamiesi ankstesne patirtimi ar nuojauta. Tačiau turistų įpročiai keičiasi gana greitai – vienais metais žmones labiau domina gamta ir aktyvus laisvalaikis, kitais jie ieško renginių ar trumpų savaitgalio išvykų. Net orai ar ilgieji savaitgaliai gali stipriai pakeisti srautus“, – sako ekspertė.
Anot ekspertės, būtent todėl regionuose vis dažniau laimi tie verslai ir savivaldybės, kurie geba greičiau pastebėti besikeičiančias tendencijas ir prie jų prisitaikyti.
„Didieji duomenys leidžia sprendimus priimti ne pavėluotai, kai sezonas jau baigėsi, o realiuoju laiku matant, kaip keičiasi žmonių judėjimas ir elgsena. Tai ypač svarbu regionams, kur net nedideli turistų srautų pokyčiai gali turėti didelę įtaką verslui“, – pažymi I. Rudinskaitė.
Nauda ne tik verslui, bet ir visam regionui
Pasak I. Rudinskaitės, stipriausias efektas atsiranda tada, kai duomenimis naudojasi ne pavieniai verslai, o visa regiono bendruomenė – savivaldybės, turizmo centrai ir vietos verslo organizacijos.
„Visi dalyviai gali matyti bendrą vaizdą – populiariausius maršrutus, turistų poreikius ar neišnaudotas teritorijas. Tai padeda kryptingai formuoti regiono identitetą ir koordinuotai vystyti paslaugas“, – sako „Tele2“ Klientų išlaikymo ir analitikos vadovė.
Savivaldybėms tokie duomenys padeda efektyviau planuoti infrastruktūrą – nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki viešojo transporto ar pėsčiųjų takų.
„Analizuojant turistų judėjimo maršrutus galima daug tiksliau planuoti infrastruktūros plėtrą: informacinių ženklų, poilsio aikštelių ar viešųjų tualetų įrengimą populiariausiose vietose“, – pažymi ekspertė.
Be to, pasak I. Rudinskaitės, duomenys gali tapti svarbiu argumentu pritraukiant investicijas: „Savivaldybė, turėdama konkrečius duomenis apie turistų srautus ir jų augimo potencialą, gali daug sėkmingiau pritraukti investuotojus naujų viešbučių, SPA centrų ar pramogų kompleksų statybai. Tai reiškia ne tik didesnį turistų srautą, bet ir naujas darbo vietas regione.“
