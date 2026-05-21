Mada grįžta: „Pigu.lt“ lankytojai spragsi skaitmeniniais ir momentiniais fotoaparatais

„Pastaruoju metu „Instagram“, „Facebook“ ir kitų socialinių tinkluose galime stebėti augantį ne išmaniuoju telefonu, o fotoaparatu užfiksuotų vaizdų srautą. Šią tendenciją patvirtina ir mūsų prekybos rezultatai – auga tiek skaitmeninių, tiek ir momentinių fotoaparatų poreikis“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Anot jo, šiemet pirkėjų dėmesį skaitmeniniai ir momentiniai fotoaparatai dalinasi lygiai per pusę –po 50 procentų visų pardavimų.
Populiariausių skaitmeninių fotoaparatų trejetuke šiais metais rikiuojasi vaikiškas skaitmeninis momentinis fotoaparatas, taip pat – „Kodak“ „Fun Saver Flash 27+12“ ir to paties prekės ženklo gaminys „Pixpro FZ55“.
Tarp momentinių fotoaparatų karaliauja „Fujifilm Instax Mini 12“ ir „Agfa LeBox Flash Wedding“ modeliai.
Pačios populiariausios fotografijos įrangos kategorijos šiais metais: fotoaparatų priedai, fotografijos apšvietimo įranga, kompaktiški skaitmeniniai fotoaparatai, momentiniai fotoaparatai ir atminties kortelės.
Skaitmeniniam fotoaparatui įsigyti 2026 metais pirkėjai vidutiniškai skyrė 287 eurus, momentiniam – 68 eurus. Brangiausiu įsigytu pirkiniu šioje kategorijoje tapo „Canon EOS R6 Mark II“, kuriam išleista 3,1 tūkst. eurų.
Foto įrangos kategorijoje e. prekybos centro lankytojams šiandien siūlomas beveik 23 tūkst. skirtingų prekių asortimentas.
