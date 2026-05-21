VerslasRinkos pulsas

Mada grįžta: „Pigu.lt“ lankytojai spragsi skaitmeniniais ir momentiniais fotoaparatais

2026 m. gegužės 21 d. 14:41
Socialinių tinklų fotografijos mados atsispindi ir e. prekybos centro „Pigu.lt“ pardavimuose. Tarp ryškiausių tendencijų šiemet – į viršų 20 proc. pašokusi skaitmeninių fotoaparatų paklausa, lyginant su 2025 metų prekybos duomenimis.
Daugiau nuotraukų (3)
„Pastaruoju metu „Instagram“, „Facebook“ ir kitų socialinių tinkluose galime stebėti augantį ne išmaniuoju telefonu, o fotoaparatu užfiksuotų vaizdų srautą. Šią tendenciją patvirtina ir mūsų prekybos rezultatai – auga tiek skaitmeninių, tiek ir momentinių fotoaparatų poreikis“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Anot jo, šiemet pirkėjų dėmesį skaitmeniniai ir momentiniai fotoaparatai dalinasi lygiai per pusę –po 50 procentų visų pardavimų.
Populiariausių skaitmeninių fotoaparatų trejetuke šiais metais rikiuojasi vaikiškas skaitmeninis momentinis fotoaparatas, taip pat – „Kodak“ „Fun Saver Flash 27+12“ ir to paties prekės ženklo gaminys „Pixpro FZ55“.
Susiję straipsniai
„Achemos“ vadovė traukiasi iš pareigų

„Achemos“ vadovė traukiasi iš pareigų

P. Grigas: „Stipriausi specialistai išeina ne dėl atlyginimo“ – nepatogi tiesa, kurią ignoruoja Lietuvos įmonės

P. Grigas: „Stipriausi specialistai išeina ne dėl atlyginimo“ – nepatogi tiesa, kurią ignoruoja Lietuvos įmonės

Vilniaus oro uoste skrydžius pradėjo nauja bendrovė: skraidins triskart per savaitę

Vilniaus oro uoste skrydžius pradėjo nauja bendrovė: skraidins triskart per savaitę

Tarp momentinių fotoaparatų karaliauja „Fujifilm Instax Mini 12“ ir „Agfa LeBox Flash Wedding“ modeliai.
Pačios populiariausios fotografijos įrangos kategorijos šiais metais: fotoaparatų priedai, fotografijos apšvietimo įranga, kompaktiški skaitmeniniai fotoaparatai, momentiniai fotoaparatai ir atminties kortelės.
Skaitmeniniam fotoaparatui įsigyti 2026 metais pirkėjai vidutiniškai skyrė 287 eurus, momentiniam – 68 eurus. Brangiausiu įsigytu pirkiniu šioje kategorijoje tapo „Canon EOS R6 Mark II“, kuriam išleista 3,1 tūkst. eurų.
Foto įrangos kategorijoje e. prekybos centro lankytojams šiandien siūlomas beveik 23 tūkst. skirtingų prekių asortimentas.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
Pigu.ltfotoaparataielektroninė prekyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.