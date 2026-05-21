Ministras: ILTE paskolas teiks ne tik ES ir šalies biudžeto lėšomis, bet ir iš nuosavo kapitalo

„ILTE pradeda veikti realiai kaip plėtros bankas, priima paraiškas, (…) kurios bus finansuojamos iš ILTE kaip plėtros banko, o ne iš ILTE kaip finansavimo agentūros, kuri tiesiog administruoja ministerijų pinigus“, – žurnalistams trečiadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas.
Anot jo, ILTE užbaigia beveik metus trukusį pertvarkos procesą, o finansavimas nuosavomis plėtros banko lėšomis sudarys galimybę gauti aukštą tarptautinių agentūrų skiriamą kredito reitingą, kuris leis skolintis palankesnėmis sąlygomis.
ILTE teigimu, skolinimas nuosavomis lėšomis klientams suteiks daugiau lankstumo, suteiks platesnį finansuojamų projektų, veiklų, išlaidų spektrą nei tiksliniuose finansavimo produktuose.
Generalinio direktoriaus Dainiaus Vilčinsko teigimu, nauja tvarka ILTE padės geriau mobilizuoti valstybės ir privačių investuotojų finansinius resursus.
„Nuo šios dienos šalia tikslinio finansavimo startuoja ir banko paskolos, kurios, tikėtina, bus lankstesnės ir universalesnės. Nebus terminų, kada reikia aplikuoti ar kai reikia suspėti kreiptis į banką, jis veiks visą laiką. Šalia tikslinio finansavimo, kurį ir toliau mes kursime kartu su ministerijomis, siūlysims skirtingoms verslo grupėms, veiks ir bankas“, – žurnalistams kalbėjo jis.
Pasak D. Vilčinsko, savo lėšomis finansavimo teikti ILTE negalėjo, kol nebuvo nustatytas plėtros banko priežiūros modelis, skaidrumo reikalavimai, suderinti veiklos procesus su tarptautinėmis finansų institucijomis.
„Mums buvo labai svarbu sustiprinti visą kapitalo bazę – nes ILTE ilgą laiką buvo pakankamai kapitalizuota, bet nepakankamai, (…) ir su ministerijos iniciatyvomis įstatinus jos kapitalas buvo padidintas. Didesnis įstatinis kapitalas svarbus tam, kad ILTE turėtų aukštesnį kredito reitingą, kad galėtų pasiskolinti mažesniais kaštais“, – aiškino jis.
D. Vilčinsko teigimu, procesas siekiant kredito reitingo bus pradėtas birželį, reitingavimo agentūra į šalį atvykti turėtų lapkričio mėnesį.
ILTE paskolos bus skirtos investiciniams projektams, kuriems rinkoje jaučiamas finansavimo trūkumas.
Finansų ministro teigimu, nuo šiol valstybė turės nuolat veikiantį investicijų finansavimo instrumentą, nepriklausantį nuo atskirų ES finansavimo periodų.
Dėl finansavimo galės kreiptis smulkusis ir vidutinis verslas, ūkininkai, didelės įmonės ir viešieji juridiniai asmenys.
Be to, paskolos nebus laikomos valstybės pagalba –jų suma nebus įskaičiuojama į limitus, nereikės pildyti su valstybės pagalba susijusių deklaracijų.
Kaip įprastam bankiniam finansavimui būdingas produktas, paskolos bus vertinamos individualiai – kiekvienu atveju nustatant paskolos sumą, trukmę, palūkanas ir užstato reikalavimus.
ILTE jau anksčiau skelbė pradedanti naują plėtros etapą – per artimiausius ketverius metus į Lietuvos ekonomiką planuoja įlieti 6 mlrd. eurų, dalį šių lėšų pritraukti per tarptautines finansų įstaigas.
Tam stiprinami priežiūros ir pinigų plovimo prevencijos kontrolės mechanizmai – didinamas stebėtojų tarybos narių skaičius, įtraukiant tarptautinių finansų institucijų atstovus, jau įsteigti ir nauji tarybos komitetai, sudaryti susitarimai su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Seimui pritarus dabar svarstomam įstatymui, numatoma, kad naujas ILTE priežiūros modelis įsigaliotų nuo 2027-ųjų.