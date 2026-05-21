Parduoda mėsos gaminius, paruoštus pagal tėvų receptus – pirkėjai stovi eilėse

Laikosi senųjų tradicijų
Stanių mėsinėje prekiaujama šviežia ir rūkyta kiauliena ir kitais jos produktais. Kaip pasakoja šeimos verslo vienas iš įkūrėjų Albinas Stanys, mėsinėje naudojama tik lietuviška kiauliena iš Žemaitijos ūkių. Mėsa natūraliai sūdoma, nenaudojant jokių papildomų priedų, gaminiai rūkomi naudojant medžio drožles.
„Mūsų pagrindinis tikslas – išlaikyti gaminių natūralumą ir šviežumą. Perėmėme tėvų tradicijas ir jas taikome savo receptūroje. Kaip buvo įprasta pas tėvus, kaime, kai mama darydavo vėdarus arba sesuo gamindavo mėsos vyniotinius, taip darome ir šiandien. Receptūroje inovacijų nekuriame, nes dažniausiai viskas atsiremia į papildomus maisto priedus, kurių savo gaminiuose naudoti nenorime. Dabar tą darbą puikiai atlieka natūralių prieskonių deriniai“, – kalba A. Stanys.
Verslininkas pasakoja, kad pirmosioms investicijoms naudojo santaupas: įsirengė patalpas, įvykdė veterinarinius reikalavimus.
„Esu labai dėkingas Telšių maisto ir veterinarijos tarnybai už bendradarbiavimą, pagalbą. Nuo pat pradžių dirbome sąžiningai – laikausi principo, kad negali pavydėti žmogui kąsnio. Būna, vyresniems žmonėms, kurie negali įsigyti mūsų produkcijos, duodame jos ir už dyką. Tas negobšumas ir padėjo mums įsitvirtinti bei toliau plėstis“, – įsitikinęs A. Stanys.
Šiuo metu šeimos mėsinė prekiauja Telšiuose, Šiauliuose, Kretingoje, Plungėje, Naujojoje Akmenėje ir Vilniuje, taip pat internetu. Prie tėvų verslo prisijungė ir du sūnūs, Rokas ir Žilvinas, kuris su šeima grįžo iš Švedijos. Iš viso Stanių mėsinėje šiuo metu dirba keturiolika žmonių.
„Su šeima viską aptariame kartu, randame bendrą kalbą. Didelių permainų neieškome, išlaikome receptūrą, vertiname tradiciją, tad nėra ir ko pyktis“, – šypsosi verslininkas.
Planuoja plėtrą
Verslininkas sako, kad jaučia didžiulį dėkingumą pirkėjams – kur beatvažiuotų Stanių mėsinės autobusiukas, ten rikiuojasi pirkėjai. Tad turint palaikymą, kur kas drąsiau planuoti plėtrą.
„Pirmąjį autobusiuką finansavo kredito unija „Germanto lobis“. Seniai buvome unijos nariai, tad finansavimą gavome lengvai. Ir dabar planuojame plėtrą, galbūt atsidaryti fizinę parduotuvę – esu tikras, kad prireikus finansavimo vėl kreipsiuosi ten pat“, – tvirtina A. Stanys.
