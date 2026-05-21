Viename geriausiai apmokamų sektorių – dešimtys laisvų pozicijų: siūlo ir penkiaženklį atlyginimą

Pernai Lietuvoje veikiančios „fintech“ įmonės valstybei sumokėjo net 310 mln. eurų mokesčių – 22 proc. daugiau nei užpernai (242 mln. eurų).
2025 metų pabaigoje šiose įmonėse Lietuvoje dirbo 7,8 tūkst. darbuotojų, o vidutinis atlyginimas siekė apie 4,5 tūkst. eurų (prieš mokesčius) – beveik dukart daugiau nei Lietuvos vidurkis.
Kaip teigia Lietuvos Fintech asociacijos vadovė Greta Ranonytė, darbo pozicijos, į kurias šiuo metu darbuotojų ieško „fintech“ įmonės, labai gerai parodo, kad sektoriuje vis didesnę reikšmę įgauna ne tik technologinės, bet ir reguliacinės, rizikų valdymo bei duomenų kompetencijos.
„Augant įmonėms ir plečiantis jų veiklai tarptautinėse rinkose, didėja poreikis specialistams, kurie gebėtų užtikrinti atitiktį reikalavimams, finansinį stabilumą, efektyvų procesų valdymą bei padėtų įmonėms prisitaikyti prie besikeičiančios reguliacinės aplinkos. Tai šiandien yra vieni svarbiausių aspektų tvariam „fintech“ sektoriaus augimui“, – sako ji.
Šiuo metu įvairių sričių specialistų ieško šios „fintech“ įmonės:
„DiPocket Group“
Elektroninių pinigų ir mokėjimų sprendimų bendrovė, licencijuota Lietuvos banko bei teikianti mokėjimų paslaugas įvairiose Europos rinkose. Įmonė šiuo metu Lietuvoje ieško specialistų teisės ir finansinės atitikties srityse.
Siūlomos pozicijos:
- Teisininkas (-ė). Atlyginimas iki 3500 Eur per mėn. (prieš mokesčius), priklausomai nuo patirties.
- Finansinės atitikties specialistas (-ė). Atlyginimas nuo 1700 Eur per mėn. (prieš mokesčius), priklausomai nuo patirties.
„Seven Seas Finance“
Elektroninių pinigų įstaiga, teikianti mokėjimų ir internetinės bankininkystės paslaugas verslui bei tarptautiniams prekybininkams. Įmonė šiuo metu ieško specialistų rizikų valdymo ir pinigų plovimo prevencijos srityse.
Siūlomos pozicijos:
- Pinigų plovimo prevencijos pareigūnas (-ė). Atlyginimas 4000–6000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Rizikų ir išorinių paslaugų valdymo vadovas (-ė) (angl. Chief Risk and Outsourcing Officer). Atlyginimas 4000–6000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
„Nexpay“
Elektroninių pinigų įstaiga, teikianti mokėjimų ir bankinės infrastruktūros sprendimus skaitmeniniam verslui. Įmonė šiuo metu Lietuvoje plečia atitikties ir pinigų plovimo prevencijos komandą.
Siūlomos pozicijos:
- Vyresnysis pinigų plovimo prevencijos (AML) specialistas klientų pažinimo (KYC) srityje. Atlyginimas 2800–3300 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Atitikties ir teisės specialistas (-ė) (Compliance & Legal Officer). Atlyginimas 3500–5000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
„European Merchant Bank“ („EMBank“)
Specializuotas bankas, teikiantis finansavimo, mokėjimų ir bankines paslaugas smulkiajam bei vidutiniam verslui ir „fintech“ įmonėms. Bankas šiuo metu ieško specialistų kreditavimo srityje.
Siūloma pozicija:
- Kreditų rizikos vadovas (-ė). Atlyginimas nuo 4000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
„Finbee“
Tai pirmoji tarpusavio skolinimo platforma, pradėjusi skolinti smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Įmonė šiuo metu ieško specialistų rinkodaros srityje.
Siūlomos pozicijos:
- Vyresnysis veiklos rinkodaros specialistas (-ė). Atlyginimas nuo 4000–5000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Vyresnysis rinkodaros duomenų analitikas (-ė). Atlyginimas nuo 4000–5000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
„TransferGo“
Lietuvių įkurta tarptautinė finansinių technologijų įmonė, teikianti pinigų perlaidų ir kitas finansines paslaugas privatiems bei verslo klientams. Bendrovė šiuo metu plečia duomenų ir finansų valdymo komandas Lietuvoje.
Siūloma pozicija:
- Finansų vadovas (-ė). Atlyginimas 10 960–16 440 Eur per mėn. (prieš mokesčius), priklausomai nuo patirties.
„PAYSTRAX“
Inovatyvi finansinių technologijų įmonė, teikianti kortelių mokėjimų sprendimus verslams Europoje ir Jungtinėje Karalystėje. Bendrovė siūlo saugias, efektyvias ir prie kliento poreikių prisitaikančias mokėjimų apdorojimo paslaugas, padeda optimizuoti pajamas, mažinti rizikas ir apsaugoti verslo veiklą. Įmonė šiuo metu Lietuvoje plečia technologijų, rizikų valdymo, finansų, IT ir operacijų komandas.
Siūlomos pozicijos:
- Duomenų inžinierius (-ė). Atlyginimas 4500–5500 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Dirbtinio intelekto inžinierius (-ė). Atlyginimas 5000–9000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Techninių operacijų inžinierius (-ė). Atlyginimas 3500–7000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Jaunesnysis klientų registravimo analitikas (-ė). Atlyginimas 1800–2100 Eur per mėn. (prieš mokesčius). Pozicija Klaipėdoje.
- Verslo IT inžinierius (-ė). Atlyginimas 2400–4000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Prekybininkų rizikos vertinimo analitikas (-ė). Atlyginimas 2100–3300 Eur per mėn. (prieš mokesčius). Pozicija Vilniuje arba Klaipėdoje.
- Vyresnysis prekybininkų rizikos vertinimo analitikas (-ė). Atlyginimas 3500–4100 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Testavimo automatizavimo inžinierius (-ė). Atlyginimas 3000–4000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Projektų vadovas (-ė). Atlyginimas 2900–4000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Iždo ir lėšų apsaugos vadovas (-ė). Atlyginimas 5000–7000 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Dokumentų ir informacijos koordinatorius (-ė). Atlyginimas 1900–2800 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
- Jaunesnysis buhalteris (-ė). Atlyginimas 1900–2200 Eur per mėn. (prieš mokesčius).
