Vilniaus oro uoste skrydžius pradėjo nauja bendrovė: skraidins triskart per savaitę

Skrydžius iš Vilniaus į Tel Avivą oro bendrovė planuoja vykdyti aviacijos vasaros sezono metu – iki spalio 4 d. Tiesioginiai skrydžiai vyks triskart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Tiesioginiai skrydžiai tarp Vilniaus ir Tel Avivo truks beveik keturias valandas.
„Nuosekliai stipriname Lietuvos pasiekiamumą ir atvirumą pasauliui. Kiekvienas naujas vežėjas ir nauja tiesioginė kryptis – aiškus signalas, kad esame matomi, patikimi ir patrauklūs tarptautiniams partneriams. Džiugu sveikinti pirmąjį vienos didžiausių Izraelio oro linijų „Arkia“ skrydį. Tai dar labiau sustiprina galimybes keliauti, bendradarbiauti ir stiprinti ryšius“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Tel Avivo–Vilniaus maršruto atidarymas atspindi mūsų įsipareigojimą plėtoti naujas kryptis, aptarnaujančias kelis rinkos segmentus. Ši oro jungtis bus naudinga Izraelio keliautojams, o Lietuvos gyventojams suteiks tiesioginį susisiekimą su Izraeliu, stiprindama turizmą, verslo ir žmonių tarpusavio ryšius tarp abiejų šalių“, – teigia „Arkia Israeli Airlines“ generalinis direktorius Oz Berlowitz.
Kaune duris atveria Lietuvos aviacijos muziejus: svarbiausias įvykius pristato interaktyvūs sprendimai
„Sveikiname jau antrą oro bendrovę iš Izraelio Vilniaus oro uoste. Džiaugiamės, kad „Arkia“ savo plėtrai pasirinko įsteigti skrydžius į Vilnių. Lietuvoje sparčiai augant turistų iš Izraelio skaičiui, naujas vežėjas ir papildomi tiesioginiai skrydžiai sudarys dar palankesnes sąlygas ne tik atrasti Lietuvą, bet ir pasiekti Tel Avivą. Praėjusiais metais daugiau nei 70 tūkst. keleivių skrido tarp Lietuvos ir Izraelio – kone triskart daugiau nei 2024 m., tad džiaugiamės „Arkia“ sprendimu ateiti į mūsų augančią ir perspektyvią rinką“, – teigia Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Atvykstamojo turizmo katalizatorius
Naujo vežėjo atėjimas atspindi augantį turistų iš Izraelio susidomėjimą Lietuva. Pagrindinis oro bendrovės „Arkia“ turizmo partneris šiame maršrute yra Izraelio kelionių organizatorius „Overseas“. Anksčiau kelionių organizatoriaus klientai Lietuvą pasiekdavo užsakomaisiais skrydžiais.
„Būdami pirmuoju Izraelio kelionių organizatoriumi, pristačiusiu didžiulį Lietuvos potencialą Izraelio keliautojams, džiaugiamės galėdami pradėti jau trečią veiklos sezoną, šįkart – su „Arkia Airlines“, kuri pradeda tiesioginį maršrutą iš Tel Avivo į Vilnių. Šiais metais vykdysime tris savaitinius skrydžius, o sezono piko metu – net penkis, todėl į Vilnių skrisime kone kasdien. Šis neįtikėtinas augimas atspindi didelę paklausą ir gilų Izraelio keliautojų ryšį su Lietuva, todėl didžiuojamės būdami šio produkto pradininkais“, – teigia vienas iš kelionių organizatoriaus „Overseas“ vadovų Pini Krainer.
Susiję straipsniai
„Tretieji sėkmingos veiklos metai Lietuvoje yra pasiekimas, kuris nebūtų buvęs įmanomas be mūsų puikių vietos partnerių. Nuoširdžiai dėkojame „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos oro uostams ir mūsų atsidavusiems vietos tiekėjams. Jų neblėstanti parama padėjo Lietuvai tapti svarbia ir labai vertinama kryptimi Izraelio turistams. Tikimės dar vieno puikaus sezono, kuris tęsis iki spalio pradžios, per kurį toliau stipriname turizmo saitus tarp mūsų šalių“, – teigia vienas iš kelionių organizatoriaus „Overseas“ vadovų Vered Schwartz.
Pirmasis bendrovės skrydis į Vilnių
Pirmasis „Arkia“ orlaivis Vilniaus oro uoste pasitiktas tradicine vandens arka, kurią suformavo Vilniaus oro uosto Priešgaisrinio gelbėjimo pajėgos, o pirmuosius keleivius oficialioje atidarymo šventėje prie laipinimo vartų sveikino oro bendrovės, oro uosto, Izraelio bei Lietuvos ambasadų atstovai.
„Arkia Israeli Airlines“ – viena didžiausių Izraelio oro linijų bendrovių, veiklą pradėjusi vykdyti dar 1949 m. Tel Avivo oro uoste bazę turinti bendrovė siūlo tiek vidinius skrydžius Izraelyje, tiek tarptautinius maršrutus į įvairias šalis – ne tik Europoje bei Viduržemio jūros regione, bet ir į JAV bei Aziją. Jungtis su Vilniumi bus pirmasis „Arkia“ maršrutas į Lietuvą.
Skrydžių bilietus įsigyti ir skrydžių tvarkaraštį rasti galima oro bendrovės oficialiame tinklalapyje www.arkia.co.il