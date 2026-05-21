Virš Vilniaus – bene stebimiausias pasaulyje skrydis: pilotas atskleidė, kas įvyko

Socialiniame tinkle „Instagram“ Artiomas su savo sekėjais pasidalijo, kaip atrodė skrydis virš sostinės piloto akimis. Vyras pasakojo, kad skrydis prasidėjo įprastai, nebuvo jokių nesklandumų, jis tuo metu buvo Vilniaus oro erdvėje.
Tačiau vieno tūpimo metu jis iš oro kontrolieriaus išgirdo netikėtus žodžius – pilotui liepta suktis vietoje.
„Priežastis tada buvo neaiški. Oro kontrolierius pasakė, kad leidimo leistis duoti jis negali ir mažiausiai valandą reikės suktis vietoje. Po kurio laiko taip besisukant į telefoną pradėjo eiti daug signalų, kad Lietuvoje yra oro pavojus. Per „Flightradar“ pamatėme, kad buvo pakelti kariniai sraigtasparniai bei lėktuvai.
Kadangi situacija buvo įtempta ir mes buvome vieni iš nedaugelio lėktuvų, skraidančių Vilniaus oro erdvėje, tapome patys stebimiausi visame pasaulyje. Beveik stebimiausi“, – su šypsena įvykius atpasakojo Artiomas.
Supratęs, kad greitu metu Vilniuje nusileisti nepavyks, vyras nutarė pasukti orlaivį link Kauno ir ten pratęsė skraidymo treniruotę. „Skrendant jokių dronų nesimatė, skrydis vyko labai ramiai, paprastai. Kaune atėjo žinutė, kad oro pavojus baigėsi“, – teigė Artiomas.
Naujienų portalui Lrytas jis neslėpė, kad iš pradžių buvo labai nejauku, kadangi nežinojo, kas vyksta ir kiek visa tai tęsis.
„Geriausia, ką galėjau daryti, tai sekti oro vadovų nurodymus. Tad jaučiausi užtikrintas, jog saugiai nusileisiu ant žemės“, – pasidžiaugė pilotas.
