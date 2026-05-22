„Pigu.lt“ fiksavo šuolį – ekstremalių situacijų nuotaikos atsispindi ir krepšeliuose

„Daugėjant naujienų apie oro erdvėje fiksuojamus objektus ir raginimų gyventojams susipažinti su priedangomis, vis daugiau žmonių pagalvoja apie produktus, reikalingus sutrikus įprastam gyvenimo ritmui. Pirkėjai atsisuko ir į tas prekes, kurios gali suteikti daugiau komforto slėptuvės sąlygomis“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Per pastarąsias tris dienas miegmaišių pardavimai e. prekybos centre šovė į viršų net 6,5 karto. Maisto laikymo indų, radijo imtuvų ir žadintuvų paklausa išaugo 5,5 karto. Žibintuvėlių, pirmosios pagalbos rinkinių, neperšlampamų krepšių, dėklų ir apsiaustų pardavimai kilo beveik 5 kartus.
Radijo stotelių ir racijų bei rūkyklų per pastarąsias tris dienas įsigyta net 3 kartus daugiau. Išorinių baterijų, biotualetų, GPS sekiklių, dujinės viryklių ir balionėlių paklausa pašoko 2,5 karto. Peilių ir priedų pardavimai augo 50 procentų.
„Iš savo pusės ekstremaliomis situacijoms ir kylančiai šių prekių paklausai esame pasiruošę – sandėliuose turime pakankamai šiomis dienomis ypač aktualių produktų“, – sako N. Mikalajūnas.
