Išdalinti jubiliejiniai „Verslo geno“ apdovanojimai: „Kurkime Lietuvą ne kalbomis, o darbais“

Jau tapo tradicija kiekvienais metais apdovanoti ir pagerbti pačius geriausius iš geriausių.
Sugeba vis nustebinti
Smulkusis ir vidutinis verslas sudaro didžiąją dalį visų įmonių ir yra pagrindinis darbo vietų kūrėjas, inovacijų variklis bei ekonomikos tvarumo garantas. Lietuvos kūrėjus pastebintis bei įvertinantis projektas „Verslo genas“ jau dešimt metų tęsia idėjų paiešką.
Jau 10 rengiamuose apdovanojimuose naujienų portalas Lrytas kvietė siūlyti ir dalyvauti verslininkus, žmones ir komandas, kurie Lietuvoje kuria ir įgyvendina savo sumanymus bei svariai prisideda prie pokyčių šalyje. „Verslo genas“ – tai laiptelis lipti aukščiau ir siekti dar daugiau.
Renginio dalyvius sveikinęs prezidento Gitano Nausėdos patarėjas regionų klausimais Tomas Stončius neabejojo, kad vietos verslai daro kur kas daugiau nei tik kuria darbo vietas.
„Kai kalbame apie regionus, pirmiausia kalbame apie drąsius ir darbščius žmones“, – prezidento žodžius perdavė jo patarėjas.
Ekonomistas Marius Dubnikovas pažymėjo, kad Lietuva toliau jį stebina savo verslumu.
„Verslo gene“ pernai buvo apie 170 verslo idėjų ir, atrodo, kad jau tos idėjos baigsis, bet portalas Lrytas kitąmet dar atranda šimtą idėjų. Džiaugiuosi, kad jos nesibaigia.
Anksčiau verslai buvo susiję su rankų darbų, tautodaile, o kažkas net darė papuošalus iš pieno. O pastaruoju metu juntamas didelis verslas, ateina technologijos, tai yra šiuolaikiniai verslai“, – gražių žodžių negailėjo M. Dubnikovas.
Vertino ekspertų komisija
Pačius geriausius šiemet rinko vertinimo komisija, kurią sudarė:
- Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, vertinimo komisijos pirmininkas M. Dubnikovas;
- Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius;
- „Tele2“ verslo klientų skyriaus vadovas Edgaras Simonaitis;
- Lrytas direktorius ir vyr. redaktorius Tautvydas Mikalajūnas;
- Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas;
- Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė;
- Inovacijų agentūros Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovė Indrė Gendroliūtė-Gerulienė.
Paskelbti nugalėtojai
Pirmieji į sceną lipo nominantai pretendavę į nominaciją „Inovatyvus verslas“. Šiemet nugalėtojo statulėlė atiteko metalo apdirbimo įmonei „Progrupė“ iš Visagino.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas įteikė ne tik nugalėtojo statulėlę, bet ir „Progropei“ surengs strateginius pusryčius su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos komanda.
Įmonės vadovė Ana Lavrinovič neslėpė džiaugsmo: „Jaučiuosi paskatinta. Tokie dalykai tikrai motyvuoja ir skatina lipti aukščiau. <...> Pagrindinis mūsų ramstis – specialistai. Su jais galime eiti toli ir garsinti mūsų rajoną.“
Antroji nominacija – „Tvarus verslas“. Vertinimo komisija nusprendė, kad verčiausia nugalėti buvo gamybos bendrovė „Somlita“ iš Vilniaus r.
Riešėje, veikiančioje plastiko perdirbimo ir gamybos įmonėje „Somlita“ gaminamos plastiko granulės, plėvelės, pavyzdžiui, tokios, kuriomis Prancūzijoje užklojami pamatai, kad į namus neprasiskverbtų termitai.
„Skleidžiasi ne tik „Verslo genas“, bet ir tvarumo genas. Visi kartu pasirūpinsime, kad būtų švarios pakrantės ir aplinka“, – įpareigotas tęsti pradėtą tvarumo kryptį sakė esantis įmonės vadovas Gintaras Gavelis.
O štai nominacijoje „Už drąsą rizikuoti“ laimėjo bendrovė „Meidenta“ iš Molėtų. Mindūnuose, savame name, Tomas Meiliūnas įsirengė laboratoriją. Joje dantų techniko specialybę perkandęs pašnekovas gamina protezus.
„Labiausiai motyvuoja žmogaus šypsenos odontologijos kabinete, kai jie pamato savo šypseną“, – neslėpė T. Meiliūnas.
Paklaustas, kaip šiandien jaučiasi Tomas, jis išliko kuklus: „Kalbų niekada nemėgau nei klausyt nei sakyt. Kurkime Lietuvą ne kalbomis, o darbais.“
„Moters verslo lyderystė“ nominacijoje daugiausia vertinimo komisijos balsų pelnė lietuvišką auksą – gintarą perdirbanti įmonė „Amby“ iš Plungės.
Būtent šis verslas seses sugrąžino į Lietuvą iš emigracijos. Jaunos moterys patraukė tėvo pėdomis ir pradėjo kurti šiuolaikiškus gintaro papuošalus moderniai moteriai.
„Amby“ įkūrėjos pabrėžė, kad jų tikslas – pakeisti požiūrį į gintarą. Parodyti, kad tai ne tik paveldas, bet ir stilinga, šiuolaikiška bei prasminga detalė. Pabrėžta, kad kiekvienas „Amby“ kūrinys – tai ne tik papuošalas, bet ir emocija, ryšys su gamta bei autentiškumo pojūtis, kurį klientė gali nešioti kasdien.
„Suprantame, kad klientas grįžta pas mus iš meilės gintarui. Moteris labiausiai traukia baltas, itin retas gintaras – vėriniai, auskarai. Labai ačiū visoms mūsų klientėms, kurios susivienijo ir mes laimėjome“, – plačiai šypsojosi Rugilė Mikutaitė, įmonės vadovė.
„Metų atradimo“ nominacijos daugiausia komisijos balsų gavo „Maža sala“ – Molėtų turguje veikia kavos skrudykla-kavinė.
Jos šeiminkai Viltarė Večkytė-Wolff ir jos vyras Hanno. Skrudykla-kavinė – Hanno svajonė. Jis kilęs iš Naujosios Zelandijojos, kur dirbo kavos industrijoje.
Laimėjimą įteikusi KTU strateginių partnerysčių prorektorė Edita Gimžauskienė sakė, kad šiandien daug kalbėta apie technologijas, inovacijas, o KTU nusiteikęs padėti, kad inovacijos ateitų sparčiau. „Kviečiame nugalėtojus atvykti pas mus į „Mokslų salą“, – dar sykį susitikti su „Mažos salos“ įkūrėjais vylėsi E. Gimžauskienė.
H. Wolffas į susirinkusius apdovanojimų dalyvius kreipėsi gana sklandžia lietuvių kalba: „Aš vis dar mokausi lietuviškai, todėl labai noriu padėkoti už kantrybę. Manau, pats geriausias dalykas apie Lietuvą yra verslumas. Čia ne tik „Teltonika“, bet ir močiutės su uogomis prie prekybos tinklų. Čia telpa visi ir tai geriausia.“
Į sceną lipo ir „Socialinio verslo“ nugalėtoja. Prieš pagarsindamas nugalėtoją M. Dubnikovas neabejojo, kad socialinio verslo rolė technologinėse džiunglėse – labai svarbus.
Šiemet šioje nominacijoje geriausia pripažinta įmonė „Lavina LT“.
„Lavina LT“ įkūrėja Diana Jazukevičienė – logopedė, kurios veikla seniai peržengė kabineto ribas. Įkūrusi kartu su vyru Sauliumi „Lavina LT“, ji įrodė, kad pagalba vaikams gali būti ne tik profesionali, bet ir prieinama kiekvienam.
Savo seminaruose Diana nemoko sausų teorijų. Ji dalijasi praktiniais patarimais, kurie padeda tėvams ir mokytojams patiems užtikrintai ugdyti vaikus.
„Tai labai daug reiškia ne tik man, bet ir mano šeimai. Mūsų misija – užauginti kuo didesnį būrį individualių veiklų. Tai ne tik verslas, bet ir savanoriška veikla, nes mūsų užduotys siunčiamos vaikams į platųjį pasaulį. Mes esame maži, bet galime tikrai daug“, – emocijas vos sulaikė D. Jazukevičienė.
Palydėti gausių ovacijų apdovanoti ir MMB „SafeClip“. Jie, vertinimo komisijos sprendimu, buvo verčiausi pirmos vietos nominacijoje „Mokinių mokomoji erdvė“.
„SafeClip“ kuriamas tam, kad gelbėtų gyvybes. Viskas prasidėjo nuo to, kai šio verslo įkūrėjas pats išsigelbėjo po sunkios motociklo avarijos.
Kaip automobiliuose saugos diržai jau seniai tapo savaime suprantamu saugumo standartu, taip motociklininkams iki šiol trūko sprendimo, kuris padėtų kritiniu momentu. Neužsegtas šalmo dirželis avarijos metu gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirtinos traumos.
Ši idėja gimė iš asmeninės patirties, tačiau ją įgyvendinti leido daugiametė patirtis robotikoje. „SafeClip“ kuriamas kaip išmanus saugumo sprendimas, kuris garsiniu signalu perspėja motociklininką jam pradėjus važiuoti neužsisegus šalmo, taip padėdamas tada, kai žmogiškasis faktorius suklumpa.
Laimėtojus paskelbusi Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorės pavaduotoja doc. dr. Jurgita Vizgirdaitė džiaugėsi augančia žingeidžių mokinių karta.
„Didžiausia siekiamybė, kad mūsų įranga būtų prekiaujame standartiniame šalme. Kad neliktų nei vieno Europos Sąjungos motociklininko be tokio šalmo“, – kalbėjo „SafeClip“ bendraįkūrėjas Modestas Raila drauge nuoširdžiai dėkojęs ir savo mokyklos mokytojams.
Dar viena „Verslo geno“ nominacija – „Lrytas skaitytojų favoritas“. Ją teikęs Lrytas vyr. redaktorius T. Mikalajūnas neslėpė, kad jubiliejiniai „Verslo geno“ rinkimai sulaukė itin didelio skaitytojų susidomėjimo ir tai dar labiau motyvuoja tęsti darbus.
Daugiausia portalų skaitytojų simpatijų sulaukė įmonė „Jikona“.
Valstybės tarnybą į šeimos verslą iškeitę Jūratė ir Rokas Radzvilavičiai ilsisi neįprastai – palieka trumpam darbus Šilutėje esančioje siuvykloje ir važiuoja į savo danielių ūkį Kretingos rajone.
Pomėgį siūti moteris pavertė nuolatiniu savo darbu: jos prekės ženklo „Jikona“ drabužiais rengiasi minimalistinį, laisvą stilių mėgstančios ir kokybei reiklios moterys.
„Tuomet, kai įsikūrėme Šilutėje, teko rinktis, ar samdyti žmogų, kuris už mus dirbtų, ar palikti valstybės tarnybą ir imtis tiktai savų darbų. Suskubti visur buvo nebeįmanoma“, – teigė R. Radzvilavičius.
Šiais metais įteikta ir speciali nominacija – „Žmogus, kuris šviečia“. Ją įteikusi Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė, Lrytas Verslo vystymo vadovė pasidžiaugė, kad regionuose yra itin daug veiklių ir kūrybingų žmonių.
„Norime apdovanoti žmogų, kuris šviečia ekonomikoje. Šis žmogus pasakė, kad matomi regionai pritraukia verslus, darbo vietas. O mes kaip portalas stengiamės nušviesi šiuos žmones ir verslus. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) vadovas Vidmantas Janulevičius – žmogus, kurio indėlis verslui, regionams yra nenuginčijamas“, – pažymėjo G. Ališauskaitė-Bagušauskienė.
V. Janulevičius pats negalėjo atsiimti apdovanojimo, mat buvo išvykęs į komandiruotę, tačiau už jį atsiėmė generalinės direktorės pavaduotoja Loreta Maskaliovienė.
„Tai pasididžiavimo jausmas. Ir ne tik todėl, kad V. Janulevičius padeda kurti verslus, bet jis ir buria bendruomenę, padeda spręsti problemas, rūpesčius“, – dėkojo L. Maskaliovienė.
