Kėdainių krašto kredito unija: lankstūs sprendimai ir konkurencinga kainodara

LKU kredito unijų grupei priklausanti Kėdainių krašto kredito unija jau 20 metų teikia finansines paslaugas gyventojams, ūkininkams ir verslui. Per šį laiką unija tapo finansų partnere ne tik kasdieniams poreikiams, bet ir tiems, kurie ieško sprendimų verslo pradžiai ar plėtrai.
Kėdainių krašto kredito unija aktyviai dirba su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, finansuoja investicinius projektus bei apyvartinių lėšų poreikį.
Pasak kredito unijos verslo plėtros vadovės Ramunės Gustienės, vienas didžiausių kredito unijų išskirtinumų – greitas sprendimų priėmimas ir lankstumas:
„Kredito unijų stiprybė ta, kad sprendimai čia priimami vietoje, nereikia ilgai laukti, o lankstus požiūris į klientą ir jo situaciją padeda vertinti žmogų ar jo verslą per labiau loginę ir žmogišką prizmę nei statistinę.“
Per veiklos metus Kėdainių krašto kredito unija finansavo šimtus verslų, įskaitant ir pradedančiuosius, todėl pelnytai gali būti vadinama Kėdainių verslų augimo partnere. Be verslo ir ūkių finansavimo, krašto gyventojams čia teikiami ir būsto, ir vartojimo kreditai.
Platus finansinių paslaugų pasirinkimas
Kredito unijos siūlo ne tik finansavimo sprendimus, bet ir kasdienės bankininkystės bei taupymo paslaugas.
Kėdainių krašto kredito unijos atstovė R. Gustienė pastebi, kad dalis gyventojų vis dar linkę santaupas laikyti einamojoje sąskaitoje, manydami, jog taip pinigai bus lengviau pasiekiami netikėtose situacijose.
„Svarbu žinoti, kad, pavyzdžiui, terminuotojo indėlio sutartį prireikus galima nutraukti anksčiau laiko. Tokiu atveju klientas gali netekti sukauptų palūkanų, tačiau prireikus gali atgauti savo lėšas anksčiau termino“, – sako R. Gustienė.
Ji primena, kad kredito unijos dalyvauja indėlių draudimo sistemoje, todėl indėliai iki 100 tūkst. eurų vienam indėlininkui vienoje finansų įstaigoje yra apdrausti pagal galiojančią tvarką.
Klientai gali rinktis skirtingus taupymo sprendimus – terminuotuosius, taupomuosius ar neatšaukiamus terminuotuosius indėlius, o tinkamiausią taupymo sprendimą padeda pasirinkti klientų aptarnavimo specialistai.
Taip pat kasdienes finansines operacijas klientai gali atlikti ir savarankiškai per elektroninę bankininkystę „i-Unija“ ar LKU mobiliąją programėlę.
Kooperatinės bankininkystės principas
Kadangi kredito unijos, įskaitant ir Kėdainių krašto kredito uniją, veikia kooperatinės bankininkystės principu, klientai yra jų nariai ir kartu unijos bendrasavininkiai. Tai reiškia, kad jie turi balsavimo teisę priimant kredito unijai svarbius sprendimus.
Pasak R. Gustienės, šis modelis dažnai siejamas ne tik su finansinėmis paslaugomis, bet ir su glaudesniu santykiu tarp finansų įstaigos ir jos bendruomenės.
„Dažnai klientams svarbiausia ne tik pats finansinis produktas, bet ir tai, kad gali atvykti pasikalbėti su jų situaciją suprantančiu specialistu. Tarp unijos ir žmogaus čia vyrauja artimesnis, mažiau formalus santykis“, – sako ji.
Anot pašnekovės, sprendžiant iš klientų grįžtamojo ryšio, jie labiausiai vertina galimybę greitai gauti atsakymus į rūpimus klausimus, specialistų pasiekiamumą bei lankstumą sprendžiant situacijas, kai pagalbos reikia nedelsiant.
Kainodara ir finansavimo galimybės
Kėdainių krašto kredito unija siūlo kasdienės bankininkystės paslaugas tiek privatiems, tiek verslo klientams. Pasak kredito unijos atstovės, verslo klientams ypač svarbūs lankstūs mokėjimų sprendimai ir aiški kainodara.
Kėdainiuose veikiančioje kredito unijoje nėra taikomas sąskaitos aptarnavimo ir krepšelio mokestis, o pavedimų skaičius – neribojamas. Mokėjimus galima atlikti į daugelį pasaulio šalių.
Kredito unija taip pat aktyviai dirba su lengvatinio finansavimo priemonėmis, bendradarbiaudama su nacionaliniu plėtros banku ILTE bei taikydama EIF garantijų sprendimus. Tai suteikia papildomų galimybių vietos verslui, ūkininkams ir gyventojams gauti finansavimą investicijoms ar apyvartinėms lėšoms palankesnėmis sąlygomis.
Informacija apie šiuo metu prieinamas finansavimo priemones skelbiama Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje.