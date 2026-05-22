Konkurencijos taryba leido Norvegijos bendrovei įsigyti 85 proc. lietuviškos technologijų įmonės akcijų

Kaip skelbia Taryba, pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas šių metų balandžio 23 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, institucija konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
Pasak pranešimo, norvegiška „Hawk Infinity“ investuoja į įvairias informacinių technologijų srityje veikiančias įmones. Su ja susijusios Lietuvos įmonės „Robolabs“, „UCS Baltic“, „WhiteBit“ ir Latvijos bendrovė „UCS“.
Šie subjektai Lietuvoje siūlo apskaitos, dokumentų apdorojimo, verslo analitikos, specializuotų kompiuterinių apskaitos ir valdymo sistemų diegimo paslaugas, taip pat kibernetinio saugumo, duomenų perdavimo tinklų, virtualizacijos ir kitus specializuotus sprendimus informacinių technologijų srityje.
„Raso“ Lietuvoje tuo metu užsiima didmenine kompiuterinių apskaitos bei valdymo sistemų įrangos prekyba ir teikia šios įrangos diegimo, integravimo, techninio aptarnavimo paslaugas.
Konkurencijos taryba primena, kad apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma jai pranešti ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją metais Lietuvoje yra didesnės negu 20 mln. eurų.
Kreiptis privaloma ir tuo atveju, jei kiekvieno iš mažiausiai dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvoje paskutiniais prieš koncentraciją metais yra didesnės negu 2 mln. eurų.
Konkurencijos tarybaNorvegijaRaso
