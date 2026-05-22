R. Viršilas nebevadovaus bendrovei „Švyturys-Utenos alus“

R. Viršilas įmonėms vadovavo daugiau nei du dešimtmečius – UAB „Švyturys-Utenos alus“ nuo 2004 metų, o nuo 2017 metų taip pat ėjo „Carlsberg Baltic“ generalinio direktoriaus pareigas, koordinuodamas „Carlsberg“ daryklų veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tai buvo nepaprastai prasmingas ir įkvepiantis profesinis etapas. Per daugiau nei 20 metų kartu su stipria komanda sukūrėme modernią, atsakingą ir Baltijos šalyse lyderiaujančią organizaciją. Didžiuojuosi tuo, ką mums pavyko pasiekti – nuo verslo augimo ir inovacijų iki stiprios organizacinės kultūros bei tarptautinio bendradarbiavimo“, – sako R. Viršilas.
Jam vadovaujant „Carlsberg“ bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ Lietuvoje, „Aldaris“ Latvijoje ir „Saku“ Estijoje stiprino lyderių pozicijas Baltijos šalyse, plėtė tarptautinių ir vietinių prekės ženklų portfelį, investavo į tvarumo iniciatyvas bei gamybos modernizavimą.
„Rolandas palieka verslą, kuris yra puikiai pasirengęs ateities iššūkiams, užimantis aiškią lyderio poziciją pagrindiniuose segmentuose ir demonstruojantis tvirtą augimo trajektoriją, Baltijos šalims tęsiant perėjimą nuo alaus gamybos verslo prie platesnės gėrimų bendrovės. Rolandui vadovaujant Baltijos rinkos išplėtė savo augimo potencialą, ir tikime, kad jos ir toliau švęs daugybę sėkmių ateityje – už tai esame jam labai dėkingi“, – sako „Carlsberg“ vykdomasis viceprezidentas Nikos Kalaitzidakis.
Nuo 2026 m. gegužės 27 d. „Carlsberg Baltic“ generalinio direktoriaus pareigas iš R. Viršilo perima Łukaszas Chałaczkiewiczius.
Jis yra patyręs tarptautinio greitojo vartojimo prekių (FMCG) įmonių vadovas, turintis daugiau nei 20 metų patirties Vidurio ir Rytų Europoje. Prieš prisijungdamas prie „Carlsberg“, Ł. Chałaczkiewiczius dirbo „Lipton Teas & Infusions“ generaliniu direktoriumi, kur buvo atsakingas už keletą Europos rinkų ir didelio masto verslo pertvarkymo projektus po atskyrimo nuo „Unilever“.
Naujasis vadovas anksčiau taip pat ėjo vadovaujančias pareigas pardavimo, komercinės strategijos ir bendrojo valdymo srityse Lenkijoje ir Rytų Europoje tokiose įmonėse kaip „Unilever“, „Coty“, „Coca-Cola HBC“, „Reckitt Benckiser“ ir „British American Tobacco“.
„Carlsberg Baltic“, valdanti keturias alaus daryklas Saku, Rygoje, Klaipėdoje ir Utenoje, yra alaus rinkos lyderė Baltijos šalyse. Trijų Baltijos šalių gamybos, logistikos, pardavimo bei administraciniuose padaliniuose dirba daugiau nei 850 nuolatinių darbuotojų.
