Registrų centras siunčia žinią: tai atlikti liko tik savaitė, kitaip – laukia pasekmės

„Gegužė Registrų centrui asocijuojasi su finansinių ataskaitų teikimu – būtent per paskutinį pavasario mėnesį dauguma šalies įmonių ir organizacijų mums turi pateikti savo metines finansines ataskaitas. Vien per gegužę pateikiama apie 40 proc. visų metinių ataskaitų, o paskutinioji gegužės savaitė apskritai yra finansinių ataskaitų teikimo pikas – per dieną sulaukiame po kelis ar net keliolika tūkstančių finansinės atskaitomybės dokumentų“, – sako Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė.
Registrų centras nuo balandžio mėnesio įmonėms ir organizacijoms siuntė elektroninius laiškus su raginimais nelaukti ataskaitų teikimo termino pabaigos ir prievolę atlikti kaip galima anksčiau.
Iki šiol savo finansines ataskaitas už 2025 metus Registrų centrui yra pateikę apie 76 tūkst. juridinių asmenų, arba 45 proc. visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų.
Galimos pasekmės
Teisės aktai numato, kad metinių finansinių ataskaitų rinkiniai/metinės ataskaitos įmonės ar organizacijos viduje turi būti patvirtinti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o Registrų centrui turi būti pateikti per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento.
Nepateikus finansinės ataskaitos laiku, juridiniam asmeniui ir jo vadovui gresia įvairi atsakomybė.
„Į valstybės ar savivaldybių paramą pretenduojančios organizacijos dėl laiku nepateiktų finansinių ataskaitų gali prarasti galimybę gauti šį finansavimą. Be to, vėluojančios pateikti ataskaitą organizacijos rizikuoja netekti paramos gavėjo statuso, be kurio organizacijos veikla gali būti labai apsunkinta. Dėl laiku nepateiktų ataskaitų įmonės ir organizacijos taip pat gali būti pašalintos iš viešųjų pirkimų procedūrų“, – galimas pasekmes vardina J. Kazlauskienė.
Laiku nepateikta finansinė ataskaita taip pat užtraukia atsakomybę juridinio asmens vadovui – jam gali būti surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta bauda nuo 600 iki 1 450 eurų. Galiausiai nepateikus finansinių ataskaitų ilgiau nei 12 mėnesių nuo termino pabaigos gali būti inicijuota juridinio asmens likvidavimo procedūra.
Registrų centro atstovė primena, kad finansines ataskaitas privalo teikti net ir veiklą sustabdžiusios ir apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai pranešusios įmonės bei organizacijos.
Registrų centro skaičiavimais, šiais metais savo finansines ataskaitas už 2025 metus privalo pateikti apie 170 tūkst. juridinių asmenų. Iki šios dienos tai yra padarę apie 76 tūkst. juridinių asmenų.
Praėjusiais metais įmonės ir organizacijos Registrų centrui pateikė rekordinį kiekį metinių finansinių ataskaitų. Prievolę pateikti finansinę ataskaitą už 2024 metus iš viso turėjo 155,6 tūkst. juridinių asmenų, iš jų finansines ataskaitas pateikė 133,1 tūkst. juridinių asmenų, arba 86 proc. visų tokią prievolę turėjusių juridinių asmenų.
