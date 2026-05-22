Siunčia žinią visiems dirbantiesiems: paskelbus oro pavojų darbdaviai to reikalauti negali

2026 m. gegužės 22 d. 17:22
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pastaruoju metu VDI sulaukia klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų gavus perspėjimus apie galimą pavojų.
VDI pabrėžia: darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų.
„Darbuotojų saugumas negali tapti antraeiliu klausimu. Gavus oficialius perspėjimus apie galimą pavojų, būtina nedelsiant imtis veiksmų ir sudaryti sąlygas žmonėms saugiai pasitraukti ar slėptis pagal pateiktas rekomendacijas“, – pabrėžia kancleris Šarūnas Orlavičius.
VDI primena, kad darbdavys privalo:
· nedelsdamas informuoti darbuotojus apie gautą perspėjimą;
· aiškiai nurodyti veiksmus, kurių reikia imtis;
· iš anksto būti pasirengęs veiksmų planą galimų pavojų atvejais;
· užtikrinti, kad informacija pasiektų visus darbuotojus, nepriklausomai nuo jų darbo pobūdžio ar darbo vietos.
Taip pat svarbu pažymėti, kad darbuotojų pasitraukimas į saugias vietas turi vykti laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Judėjimas į priedangas ar saugesnes vietas turi būti organizuojamas taip, kad nekeltų papildomos rizikos – darbuotojai turėtų judėti ramiai, nesinešti nereikalingų daiktų, neblaškyti dėmesio naudojantis telefonais ar kompiuteriais ir netrukdyti saugiam judėjimui.
Svarbu: darbdaviai raginami nelaukti ekstremalių situacijų – veiksmų planai turi būti aiškūs dar iki tol, kol jų prireiks praktiškai. Darbuotojai turi žinoti, kur vykti, kaip elgtis ir kokie veiksmai atliekami kilus pavojui.
