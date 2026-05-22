Specialistai atskleidė, kokių žmonių šiandien ieško pramonė: „Jei vaikystėje ardei žaislus – ši profesija tau“

Laidoje kalbinti universitetų atstovai ir verslo profesionalai vieningai sutaria: mechanikos inžinierių Lietuvoje itin trūksta, o šios specialybės poreikis ateityje tik didės.
Pasak Vilniaus TECH Mechanikos fakulteto dekano, doc. Dr. Justino Gargaso, šiandien inžinieriai yra vieni svarbiausių specialistų technologijų ir pramonės plėtroje.
„Kaip reikėjo inžinierių, taip ir reikės. Tai viena pagrindinių specialybių, kurios kuria naujas technologijas ir naujus daiktus. Dirbtinis intelektas gali tapti įrankiu, tačiau jis nepakeis žmogiškojo kūrybinio mąstymo“, – sako J. Gargasas.
Laidoje atskleidžiama, kad mechanikos inžinerija šiandien jau seniai nebėra vien tik darbas prie staklių. Studentai dirba su robotinėmis sistemomis, dirbtiniu intelektu, 3D spausdinimu, projektuoja modernias automatizuotas sistemas bei kuria realius prototipus.
Anot J. Gargaso, svarbiausia būsimiems studentams – ne išankstinės žinios, o smalsumas ir noras kurti.
„Inžinerija yra kūrybinis mokslas. Jei mėgstate išardyti, suprasti, kaip veikia daiktai, o vėliau juos patobulinti – tai labai geras ženklas, kad ši sritis gali būti jums artima“, – teigia dekanas.
Laidoje taip pat parodyta, kaip teorinės žinios virsta praktiniais sprendimais realiose Lietuvos įmonėse. Vienoje jų – „Paradis“ – mechanikos inžinieriai kuria naujos kartos keltuvus bei automatizuotas sistemas.
Mechanikos inžinierius Evaldas Radzevičius pasakoja, kad šis darbas reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir kūrybiškumo.
„Matėme rinkoje nišą – reikėjo lankstaus ir patikimo sprendimo vidutinėms įmonėms. Taip gimė mūsų kuriamas krovininis keltuvas. Tai buvo dvejų metų komandos darbas, kuriame susijungė patirtis ir inovacijos“, – pasakoja E. Radzevičius.
Specialistai pabrėžia, kad šiandien pramonė keičiasi itin sparčiai – gamyba robotizuojama, modernizuojama, diegiami pažangūs skaitmeniniai sprendimai. Lietuva šioje srityje tampa viena aktyviausių Europos valstybių.
Tuo metu verslas atvirai kalba apie augantį specialistų poreikį. Įmonės ne tik ieško darbuotojų, bet ir pačios investuoja į jaunų žmonių apmokymą.
„Mes nespėjame paruošti tiek specialistų, kiek jų reikia rinkai. Mechanikos inžinierių įsidarbinamumas šiandien siekia daugiau nei 95 procentus“, – akcentuoja doc. Dr. J. Gargasas.
Laidoje ne kartą pabrėžiama, kad mechanikos inžinerija – viena stabiliausių ir perspektyviausių profesijų ateities darbo rinkoje. Specialistų reikės tiek aukštųjų technologijų, tiek medicinos, energetikos, transporto ar gynybos sektoriuose.
„Renkuosi studijuoti“ – tai laida, padedanti jauniems žmonėms geriau pažinti studijų kryptis, profesijas ir realias karjeros galimybes Lietuvoje. Laidą žiūrėkite lrytas.lt portale.