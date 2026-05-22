Tauragėje – Lrytas konferencija „Verslo genas“: dėmesio centre – regionų ekonomika, investicijos ir ateities verslas

Šių metų konferencijos tema – regionų potencialas, investicinė aplinka ir verslo transformacija sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Organizatoriai pabrėžia, kad būtent regionai tampa vis svarbesniu ekonomikos varikliu, o jų gebėjimas pritraukti talentus, investicijas ir inovacijas lemia visos šalies konkurencingumą.
Konferencijos programa visą dieną vyksta dviejose salėse, kuriose nagrinėjamos tiek strateginės ekonomikos kryptys, tiek praktiniai verslo augimo klausimai. Renginį atidarė diskusija apie regionų ekonominį potencialą ir jų įtaką nacionaliniam augimui. Joje dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, ekonomistas Marius Dubnikovas Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Aistė Micevičiūtė bei Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė-Laurinaitienė.
Vienas svarbiausių šių metų konferencijos akcentų – diskusijos apie tai, kaip regionuose kurti aukštą pridėtinę vertę generuojantį verslą ir išlaikyti talentus. Pranešėjai šiandien dalijasi įžvalgomis apie ekonomikos perspektyvas 2026–2027 metams, geopolitinių pokyčių įtaką verslui, žaliąją transformaciją, technologijų proveržį bei dirbtinio intelekto įtaką verslo aplinkai.
Konferencijoje taip pat daug dėmesio skiriama verslo finansavimo galimybėms, inovacijų plėtrai ir regionų įvaizdžio stiprinimui. Dalyviai diskutuoja, kaip savivalda ir verslas gali veikti išvien kuriant patrauklią aplinką investuotojams ir naujoms darbo vietoms.
Renginyje vyksta ir viena laukiamiausių diskusijų – „Regionai be filtro“, kurioje skirtingų Lietuvos miestų merai atvirai aptaria regionų iššūkius, konkurenciją dėl investicijų bei gyventojų migracijos tendencijas. Konferencijos dalyviai taip pat klausosi sėkmės istorijų apie verslo augimą regionuose – nuo mažų šeimos įmonių iki tarptautinėse rinkose veikiančių bendrovių.
Šių metų „Verslo genas 2026“ išsiskiria ne tik plačia konferencine programa, bet ir aktyvia partnerių bei verslo organizacijų erdve. Renginio lankytojai visos dienos metu gali susipažinti su naujausiais verslo sprendimais, technologijomis, mobilumo inovacijomis bei užmegzti naujus kontaktus.
Konferencijoje šiandien dalyvauja daugiau nei 60 pranešėjų iš įvairių sričių – ekonomikos, politikos, technologijų, finansų, gamybos, eksporto ir regioninės plėtros. Organizatoriai tikisi, kad renginys taps platforma ne tik diskusijoms, bet ir realiems sprendimams, stiprinantiems regionų ekonomiką bei Lietuvos verslo konkurencingumą.
„Verslo genas 2026“ Tauragėje vyksta visą dieną, o renginio diskusijas ir svarbiausius pranešimus galima stebėti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.
Konferencija yra projekto „Verslo genas“ dalis, kurio kulminacija – apdovanojimų renginys, kuriame bus įvertinti inovatyviausi ir drąsiausi Lietuvos verslai.
Pagrindiniai renginio partneriai – Tauragės rajono savivaldybė ir LKU kredito unijų grupė. Partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Tele2“, Inovacijų agentūra, Finansų ministerija, įmonių grupė „ICM Group“, „Aconitum“, „Žaliųjų finansų institutas“, „Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas“, „AJ Produktai“, JMA centras – oficialus „Subaru“ atstovas Lietuvoje, „Norsan“, Kauno technologijų universitetas, prekybos centras internete Pigu.lt, viena didžiausių pieno produktų gamintojų Baltijos šalyse „Vilvi Group“ ir kiti.
