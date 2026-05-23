„East West Agro“ akcininkas kreipėsi į teismą: kalba apie milijoninės žalos riziką

Kaip skelbia „15min“, apie 40 proc. įmonės akcijų valdantis Danas Šidlauskas siekia EWA vadovo ir akcininko Gedimino Kvietkausko atsakomybės dėl, jo teigimu, neatskleidžiamos informacijos apie bendrovės sandorius bei susijusius asmenis.
Kauno apylinkės teismas priėmė nagrinėti D. Šidlausko ieškinį, kuriuo prašoma taikyti administracinę atsakomybę EWA vadovui ir akcininkui Gediminui Kvietkauskui. Pirmasis bylos nagrinėjimo posėdis numatytas birželio 17 dieną.
D. Šidlauskas teigia stebintis EWA sandorius ir mokėjimus „neaiškioms ir susijusioms“ įmonėms, kurie, anot jo, gali siekti kelis šimtus tūkstančių eurų, tačiau apie juos esą negaunantis informacijos.
Gediminas Kvietkauskas
Jis taip pat teigė įtariantis apsimestinį valdybos narių kompensavimą. Pasak D. Šidlausko, bendrovėje galėjo būti atliekami mokėjimai tiek su G. Kvietkausku, tiek su valdybos nariais susijusioms įmonėms.
„Viską sudėję mes jau kalbėtume apie milijonus. O milijonai jau įmonės finansinę būklę reikšmingai paveikia“, – „15min“ cituoja D. Šidlauską.
Jo teigimu, G. Kvietkausko įsiskolinimai įmonei pernai lapkritį siekė apie 430 tūkst. eurų, o vėliau ši suma, jo žiniomis, padidėjo.
Tuo metu G. Kvietkauskas teigia, kad tokie kaltinimai yra nepagrįsti. Pasak jo, paskolos akcininkams yra įprasta verslo praktika, tačiau šiuo metu nei jam, nei su juo susijusioms įmonėms nėra suteikta paskolų ar kitų finansinių įsipareigojimų iš EWA.
Registrų centrui pateiktoje 2025 metų EWA ataskaitoje nurodoma, kad pernai G. Kvietkauskui suteikta 399 tūkst. eurų paskolų, o metų pabaigoje jis įmonei buvo skolingas 415,8 tūkst. eurų.
