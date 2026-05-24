J. Andico šeima įsitikinusi jo nekaltumu ir tvirtina, kad tėvas žuvo per nelaimingą atsitikimą.
Lemtinga kelionė
2024 m. gruodžio 14 d., šeštadienio rytą, „Mango“ įkūrėjas ir vienas turtingiausių Ispanijos žmonių I. Andicas leidosi į žygį. 71 m. milijardierius buvo puikios fizinės formos ir dievino kalnus – „The Wall Street Journal“ jį vadina patyrusiu kopinėtoju.
Vagystės parduotuvėse vis dažnėja: atskleidė ilgapirščių metodus ir tokių veiksmų priežastis
Kartu su vyriausiuoju sūnumi Jonathanu jis išvyko į žygį pėsčiomis po Montserato kalnų masyvą netoli Barselonos. Tai – populiarus turistinis maršrutas.
Apie 13 val. gelbėjimo tarnyba gavo Jonathano skambutį. Susijaudinęs jis pranešė, kad tėvas paslydo siaurame take ir nukrito į gilų tarpeklį. Sraigtasparniu atvykę gelbėtojai aptiko I. Andico kūną – verslininkas, nukritęs iš maždaug 150 m aukščio, patyrė mirtinas traumas.
Susiję straipsniai
D. Dundulis atsakė tiems, kurie nori tokių turtų, kaip jis: „10 metų nei šeštadienio, nei sekmadienio, nei atostogų. Galite nesvajoti“
Montserato nacionalinis gamtos parkas žinomas dėl dantytų uolų, tačiau nelaikomas ypač pavojingu turistams. Remiantis „The Wall Street Journal“ duomenimis, iš 2,4 mln. žmonių, 2024 m. aplankiusių parką, medicininės pagalbos prireikė 38, o per tuos metus žuvo tik vienas žmogus – I. Andicas. Jo sūnus Jonathanas buvo vienintelis tragedijos liudytojas, o Katalonijos policija 2025 m. sausį baigė bylą pripažindama, kad tai buvo tragiškas atsitikimas.
Jonathanas ėmė vadovauti šeimos kontroliuojančiajai bendrovei „Punta Na“. Ji valdo I. Andico turtą, įskaitant 95 proc. „Mango“ akcijų per bendrovę „Mango MNG Holding“.
Eižėjimo pradžia
Tačiau ramybė truko neilgai. Vis dažniau ėmė skambėti klausimas: kaip atsitiko, kad kalnų žygių mėgėjas nukrito į tarpeklį palyginti saugioje vietoje, kurioje buvo tik jis pats ir žmogus, paveldėjęs jo turtą.
2025 m. kovą teismas atnaujino bylą, nusprendęs, kad policijai reikia daugiau laiko tyrimui. O 2025 m. rudenį prokuratūra peržiūrėjo bylą dėl įrodymų, kurie kartu rodė tyčinį nusikaltimą. Policija oficialiai atnaujino tyrimą, kurio pagrindiniu ir vieninteliu įtariamuoju tapo Jonathanas Andicas.
Kad būtų išanalizuota susirašinėjimų istorija, paimti jo ir jo seserų telefonai.
Paaiškėjo, kad prieš pat išvykstant į kalnus Jonathanas paprašė tėvo asmeninių apsaugininkų palikti juos vienus.
Be to, pokalbiuose su tyrėjais jis nuolat painiodavo detales: tiksliai nė negalėjo prisiminti, kurioje automobilių stovėjimo aikštelėje jie paliko automobilį prieš lipdami į kalnus. Be to, jo telefono buvimo vietos patikrinimas parodė, kad netrukus prieš tragediją sūnus vienas nuėjo kalnų taku.
Gynėjai vėliau tvirtino, kad jis tiesiog tyrinėjo maršrutą, tačiau tyrėjams kilo kita hipotezė – taip buvo parinkta vieta idealiam nusikaltimui.
Negana to, vyro versija prieštaravo teismo medicinos ekspertizės rezultatams.
Kitas svarbus bylos aspektas – Estefanios Knut, pastaruosius septynerius metus palaikiusios artimus santykius su Isaku, parodymai.
Būtent ši moteris pagal 2023 m. testamentą gavo 5 mln. eurų jo asmeninių lėšų, tačiau vėliau, laikydama sumą nepakankama, pateikė ieškinį dėl 70 mln. eurų.
E. Knut atskleidė tyrėjams šeimos užkulisius. Paaiškėjo, kad santykiai tarp tėvo ir sūnaus buvo itin įtempti, jiedu buvo susipykę. Moteris papasakojo, kad Isakas nusprendė perduoti 5 proc. savo akcijų bendrovėje aukšto rango darbuotojui, kuris nebuvo šeimos narys.
Kitas numylėtinis
2014 m. I. Andicas paskyrė Jonathaną įmonės vadovu, tačiau per dvejus metus, kai įmonei vadovavo sūnus, tinklas patyrė didelių nuostolių. Isakas buvo priverstas grįžti vadovauti, kad išvestų verslą iš sudėtingos padėties.
Jis nušalino sūnų nuo vadovavimo ir pasamdė išorinį generalinį direktorių Toni Ruizą, kuris padėjo įmonei pasiekti rekordines pardavimų apimtis.
Vargu ar tai pradžiugino Jonathaną. Ispanijos žiniasklaida, remdamasi anoniminiais šaltiniais, rašė, kad šis sprendimas sugadino tėvo ir sūnaus santykius.
2024 m. gegužę interviu laikraščiui „El País“ Isakas sakė, kad „Mango“ liks šeimos nuosavybe, tačiau bendrovei vadovaus profesionalai. Kalbėdamas apie vaikus, jis pridūrė, kad jiems teks išmokti būti gerais akcininkais.
Ispanų verslininkas ir žiniasklaidos magnatas José Creuheras, artimas I. Andico draugas, komentare „The Wall Street Journal“ sakė, kad santykiai tarp tėvo ir sūnaus buvo artimi ir „kupini meilės“, net jei kartais jiems tekdavo išgyventi „sudėtingus laikus“.
I. Andico turtas jo mirties metu buvo vertinamas 4 mlrd. JAV dolerių (3,4 mlrd. eurų). Įmonė, 1984 m. pradėjusi veiklą su nedidele parduotuvėle Barselonoje, iki 2023 m. pasiekė daugiau nei 3 mlrd. eurų apyvartą ir turėjo daugiau nei 2100 parduotuvių 110 šalių.
Imperijos įkūrėjas iki pat paskutinės savo gyvenimo dienos ją valdė ir kontroliavo kontroliuojančiosios bendrovės valdybą. Praėjus mėnesiui po jo mirties, „Mango“ generalinis direktorius T. Ruizas tapo valdybos pirmininku, o J. Andicas – kontroliuojančiosios bendrovės vadovu. Dvi jo seserys užėmė valdybos pirmininko pavaduotojų pareigas.
Manija pinigams
2026 m. gegužės 19 d. Jonathanas sulaikytas įtariant prisidėjus prie tėvo mirties. Po septynių valandų vyras paleistas už 1 mln. eurų užstatą.
Papildomų įtarimų tyrėjams kilo dėl painių ir prieštaringų verslo imperijos paveldėtojo parodymų, taip pat jo bandymų ištrinti dalį duomenų ir paslėpti savo buvimo vietų istoriją.
Pačios žinutės neapėmė tiesioginių grasinimų nužudyti, tačiau kartu su kitais įkalčiais privertė policiją pakeisti bylos kvalifikaciją iš mirtino nelaimingo atsitikimo į nužudymą.
Bylą nagrinėjanti teisėja teigia, kad tyrimo metu telefone rasti pranešimai rodo, jog tėvo ir sūnaus santykius sunku pavadinti taikiais. „Pagrindinė pablogėjusių santykių priežastis buvo Jonathano Andico pinigų manija, – teisėją cituoja Ispanijos leidinys „Cadena Ser“. – Tokia, kad jis tėvo reikalavo palikimo šiam dar būnant gyvam.“
Judith ir Sarah Andic, jauniausios „Mango“ įkūrėjo dukros, stojo ginti vyresnįjį brolį, tai, kas vyksta, vadindamos absurdišku spekuliaciniu spaudimu verslui. Šeimos atstovai taip pat paragino prisiminti nekaltumo prezumpcijos principus ir pabrėžė, kad nėra ir niekada nebus jokių patvirtintų įrodymų, pagrindžiančių Jonathano kaltę. Seserys visiškai tiki jo nekaltumu ir neabejoja, kad tyrimas tai patvirtins.
mangoIspanijatėvas ir sūnus
Rodyti daugiau žymių