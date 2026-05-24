Pardavėjai seniai nematė nieko panašaus: po žinių apie droną – neįprastas pirkėjų elgesys

Kaip sakė vienos išgyvenimo kuprinių ir specializuotos įrangos parduotuvės įkūrėjas Dominykas Glinskis, pastarosiomis dienomis dėmesys jo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms specializuotoms prekėms gerokai išaugo.
„Tikrai matau didelį pagyvėjimą. Ir internete užklausų daugėja, ir skambučių bei elektroninių laiškų. Ypač tuo domisi įmonės. Skambina verslininkai, klausia, ką galime pasiūlyti tokiais atvejais, kokius išgyvenome šią savaitę. Tai yra, labiausiai domisi būtiniausiais išgyvenimo daiktais, kuriuos darbuotojai galėtų turėti su savimi, jei staiga kiltų būtinybė ieškoti priedangos“, – sakė D. Glinskis.
Anot jo, tai atsispindi ir pardavimuose. Labiausiai žmonės perka ilgai galiojančius išgyvenimo maisto davinius. Domisi sulankstomomis gertuvėmis ir panašiais daiktais.
Internetinės parduotuvės, siūlančios pilietinio pasipriešinimo, ekstremalių situacijų ir išgyvenimo kuprines bei jų reikmenis, įkūrėjo teigimu, panašaus dėmesio jo verslas sulaukė, kuomet JAV rinkimus laimėjo Donaldas Trumpas.
„Pirkėjai neturėtų pamiršti, kad išgyvenimo krepšius būtina atnaujinti: peržiūrėti vaistų ir maisto galiojimo laiką, atkreipti dėmesį į sezoniškumą, susižiūrėti, ar nepasikeitė artimų žmonių telefono numeriai, ar drabužiai atitinka sezoną ir panašiai“, – priminė D. Glinskis.
Sukomplektuotų išgyvenimo kuprinių kaina skirtingose parduotuvėse siekia nuo 300 iki 500 eurų, tačiau kuprinę komplektuojant patiems išlaidos gali būti gerokai mažesnės.
