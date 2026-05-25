VerslasRinkos pulsas

„Artea“ banką palieka valdybos pirmininkas Vytautas Sinius

2026 m. gegužės 25 d. 17:12
Traukiasi ilgametis „Artea“ banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius, pirmadienį per Vilniaus „Nasdaq“ biržą pranešė bankas.
Daugiau nuotraukų (1)
Skelbiama, kad pareigas bendrovėje V. Sinius eis iki šių metų liepos 9 d.
Nuo liepos 10 d. „Artea“ administracijos vadovo pareigas perims Tomas Varenbergas, valdybos narys, šiuo metu vadovaujantis banko Finansų tarnybai. Jis taps laikinai einančiu pareigas administracijos vadovu ir valdybos pirmininku.
V. Siniaus teigimu, jo darbo banke metu buvo padėti pagrindai tolimesniam augimui ir atėjo tinkamas metas „perduoti estafetę naujam vadovui“.
Susiję straipsniai
Tauragėje – Lrytas konferencija „Verslo genas“: 1000 dalyvių ir išdalinti jubiliejiniai apdovanojimai

Tauragėje – Lrytas konferencija „Verslo genas“: 1000 dalyvių ir išdalinti jubiliejiniai apdovanojimai

Išeitis augančiam verslui: kaip gauti banko finansavimą neturint papildomo turto užstatui?

Išeitis augančiam verslui: kaip gauti banko finansavimą neturint papildomo turto užstatui?

SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

„Šiam bankui atidaviau 15 ambicingų, kūrybingų ir atsakingų metų, per kuriuos augau kartu su profesionalia komanda ir pakeliui prisijungiančiais kompetentingais savo sričių specialistais. Su išvystytu verslo modeliu, nauja strategija, nauju prekių ženklu, diegiama nauja pagrindine bankininkystės platforma – padėjome reikšmingus pagrindus tolimesniam ambicingam ir tvariam banko augimui“, – pranešime cituojamas V. Sinius.
„Jaučiu, kad atėjo tinkamas metas perduoti estafetę naujam vadovui, kuris kartu su komanda augimui suteiks naują impulsą. T. Varenbergas vadovaujančias pareigas „Artea“ eina jau 10 metų ir daug prisidėjo prie šio banko augimo – linkiu jam sėkmės toliau siekiant ambicingų tikslų“, – cituojamas jis.
Laikinai banko Finansų tarnybos vadovo pareigas eis Paulius Daukša.
ArteaVytautas Sinius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.