„Artea“ banką palieka valdybos pirmininkas Vytautas Sinius

Skelbiama, kad pareigas bendrovėje V. Sinius eis iki šių metų liepos 9 d.
Nuo liepos 10 d. „Artea“ administracijos vadovo pareigas perims Tomas Varenbergas, valdybos narys, šiuo metu vadovaujantis banko Finansų tarnybai. Jis taps laikinai einančiu pareigas administracijos vadovu ir valdybos pirmininku.
V. Siniaus teigimu, jo darbo banke metu buvo padėti pagrindai tolimesniam augimui ir atėjo tinkamas metas „perduoti estafetę naujam vadovui“.
„Šiam bankui atidaviau 15 ambicingų, kūrybingų ir atsakingų metų, per kuriuos augau kartu su profesionalia komanda ir pakeliui prisijungiančiais kompetentingais savo sričių specialistais. Su išvystytu verslo modeliu, nauja strategija, nauju prekių ženklu, diegiama nauja pagrindine bankininkystės platforma – padėjome reikšmingus pagrindus tolimesniam ambicingam ir tvariam banko augimui“, – pranešime cituojamas V. Sinius.
„Jaučiu, kad atėjo tinkamas metas perduoti estafetę naujam vadovui, kuris kartu su komanda augimui suteiks naują impulsą. T. Varenbergas vadovaujančias pareigas „Artea“ eina jau 10 metų ir daug prisidėjo prie šio banko augimo – linkiu jam sėkmės toliau siekiant ambicingų tikslų“, – cituojamas jis.
Laikinai banko Finansų tarnybos vadovo pareigas eis Paulius Daukša.