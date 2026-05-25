„Avion Express“ generaliniu direktoriumi tampa Vytenis Šuklys

V. Šuklys yra sukaupęs ilgametę patirtį finansų valdymo srityje didelėse įmonėse, o pastaruoju metu dirbo finansų vadovu logistikos įmonių grupėje. Prieš kelerius metus jis taip pat ėjo „Avion Express“ finansų ir administracijos vadovo pareigas, todėl puikiai pažįsta įmonės veiklą. Jis pakeis Darių Kajoką, kuris „Avion Express“ vadovavo daugiau nei aštuonerius metus. Per šį laikotarpį bendrovė reikšmingai išaugo, išplėtė veiklą tarptautinėse rinkose ir tapo ACMI paslaugų lydere pasaulyje.
„Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie „Avion Express“ komandos. Puikiai pažįstu ACMI verslo modelį ir žinau, kad „Avion Express“ turi stiprią komandą, aiškią strateginę kryptį ir ne vienerius metus yra lyderiaujanti ACMI avialinijų bendrovė rinkoje. Mano didžiausias prioritetas bus tolesnė verslo plėtra, operacijų efektyvumo didinimas bei santykių su klientais stiprinimas“, – sako Vytenis Šuklys.
„Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Jonas Janukėnas sako, kad „Avion Express“ išlieka itin svarbia „Avia Solutions Group“ pasaulinės augimo strategijos dalimi: „Dėkoju Dariui už jo reikšmingą indėlį į „Avion Express“ rezultatus. Taip pat tikiu, jog Vytenio patirtis aviacijos ir finansų valdymo srityse bei stipri lyderystė padės stiprinti „Avion Express“ pozicijas rinkoje ir užtikrins tolesnį įmonės augimą tarptautinėse rinkose.“, – sako J. Janukėnas.
Pastaruoju metu, reaguodama į rinkos pokyčius, „Avion Express“ pristatė naują orlaivių parko strategiją ir skyrė itin daug dėmesio veiklos stiprinimui Brazilijoje, kur pernai pradėjo veiklą, o šiemet planuoja didinti ten eksploatuojamų orlaivių skaičių.
„Per pastaruosius 8 metus džiaugiuosi turėjęs galimybę prisidėti prie sėkmingo „Avion Express“ vystymosi ir augimo. Noriu padėkoti komandai už jų profesionalumą ir atsidavimą įmonei. Tikiu, kad šios savybės padės bendrovei sėkmingai stiprinti savo pozicijas ir ateityje“, – sako Darius Kajokas.
Šiuo metu „Avion Express“ teikia ACMI paslaugas tokioms oro linijoms kaip „Eurowings“, „Transavia“ ir „Air Algérie“, taip pat vykdo užsakomuosius skrydžius kelionių organizatoriui „Novaturas“. Bendrovė priklauso „Avia Solutions Group“ – didžiausiai pasaulyje ACMI paslaugų grupei.