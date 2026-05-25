„BGS“ atnaujino partnerystę su „Heston Airlines“ dėl degalų tiekimo Talino oro uoste

2026 m. gegužės 25 d. 16:00
Tarptautinė antžeminio orlaivių aptarnavimo ir degalų tiekimo paslaugų įmonė „Baltic Ground Services“ (BGS) pratęsė ilgalaikę partnerystę su „Heston Airlines“ dėl degalų tiekimo Talino oro uoste. Naujoji sutartis įsigalios 2026 m. birželio 1 d., skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Pagal atnaujintą sutartį, „BGS“ toliau tieks aviacinius degalus ir palaikys „Heston Airlines“ užsakomųjų skrydžių veiklą viename svarbiausių Baltijos šalių oro uostų – tarptautiniame Talino oro uoste.
„Džiaugiamės galėdami tęsti bendradarbiavimą su „Heston Airlines“ Talino oro uoste“, – sakė „BGS“ grupės komercijos vadovas Vitalis Dudys. – Ilgalaikės partnerystės atspindi klientų pasitikėjimą mūsų teikiamomis paslaugomis ir gebėjimu užtikrinti saugų, efektyvų ir patikimą orlaivių aprūpinimą degalais visame mūsų tinkle.“
„Partnerystė su „BGS“ atliko svarbų vaidmenį palaikant sklandžią ir patikimą įmonės veiklą Talino oro uoste“, – teigė „Heston Airlines“ antžeminių operacijų vadovė Vaiva Kaušilaitė.
Patikimas partneris vietoje leidžia užtikrinti kasdienėse operacijose itin svarbų lankstumą, veiklos patikimumą ir aukštą paslaugų kokybę. Bendradarbiavimas su „BGS“ padeda mums plėsti įmonės veiklą Estijoje bei teikti aukštos kokybės paslaugas mūsų klientams.
„Heston Airlines“ savo klientams Europoje teikia užsakomųjų skrydžių ir ACMI (orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu) paslaugas. Tolesnis bendradarbiavimas su „BGS“ padės įmonei palaikyti bei plėsti savo veiklą Baltijos šalyse.
