Buvusio I. Ruginienės patarėjo V. Juknos įmonė laimėjo konkursą, kuriame neturėjo konkurentų

Pirkimo dokumentuose numatyta, kad ugdymo įstaigose turėjo būti surengta 15 parodų su gyvūnais, dar tiek pat pažintinių išvykų į ūkius bei 10 išvykų į mokslo institucijas.
Kaip „Delfi“ sakė ŽŪA atstovė spaudai Aistė Kanevičienė, pagal šią sutartį iš viso buvo suorganizuoti 37 renginiai, kuriuose dalyvavo per 1,7 tūkst. vaikų.
Ji taip pat nurodė, kad šiame konkurse dalyvavo vienintelis tiekėjas – V. Juknos viešoji įstaiga, kuri ir tapo laimėtoju.
Visgi kaip rodo viešųjų pirkimų portalas, konkursus vaikų renginiams organizuoti V. Juknos įstaiga laimėjo ir gerokai anksčiau. 2015 m. „Mokslinės paslaugos“ laimėjo tris žemdirbių mokymo metodikos centro viešuosius pirkimus, kurių bendra suma siekė 114 tūkst. eurų, 2017 m. – 54,6 tūkst. eurų vertės konkursą, 2018 m. už 10 tūkst. organizavo keliones vaikams į įstaigas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai.
2020 m. įstaiga už renginius taip pat gavo 29,4 tūkst. eurų, 2021 m. – 24,7 tūkst. eurų, 2022 m. – 29 tūkst. eurų, o 2024 m. – 34,4 tūkst. eurų.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės I. Ruginienės patarėjo V. Juknos įmonių veiklos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) gegužės viduryje atliko kratas Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone.
Kaip nurodė FNTT, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo.
Tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad viešoji įstaiga „Mokslinės paslaugos“ ir VDU Žemės ūkio akademija galimai neskaidriai naudoja ES lėšas, organizuodami ūkininkų mokymus.
„Pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaule galėjo gauti beveik 400 tūkst. eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkst. eurų“, – tąkart teigta FNTT pranešime.
Naujienų portalas „15min“ gegužės viduryje paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės I. Ruginienės tuometinio visuomeninio patarėjo V. Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei jo vadovaujama VDU Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Naujienų portalas nurodė, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. eurų suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba žiniasklaidoje paviešintą informaciją apie galimai formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, perdavė vertinti Generalinei prokuratūrai.
Po minėto žurnalistinio tyrimo premjerė I. Ruginienė atleido V. Jukną iš visuomeninio patarėjo pareigų, kol nebus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas. Prieš tai jis ėjo VDU Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas. 2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.
