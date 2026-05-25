Finansų konsultantas: „Žmonių likimai mane lydi net po darbo valandų“

Veikla, kuri „užkabino“ ilgam
Paklaustas, kodėl 17 metų nesusimąstė keisti profesijos, A. Dizik atviras – ši veikla jam tapo ne tik darbu, bet ir gyvenimo būdu. Nuolatinis bendravimas su žmonėmis ir galimybė padėti jiems priimti svarbiausius finansinius sprendimus – tai priežastys, dėl kurių Anton nė akimirkai nesvarstė keisti profesijos.
Pasakodamas, kaip pavyko tiek metų išlikti lojaliu gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės „Allianz Lietuva“ finansų konsultantu ir nesidairyti į kitas įmones, A. Dizik sako negalintis išskirti vienos priežasties.
Susiję straipsniai
„Tokių „kabliukų“ yra tikrai ne vienas, sakyčiau, jų daugybė“, – šypsosi pašnekovas. Ir pradeda vardinti. Jam labai svarbu tai, kad nebūtina visą dieną dirbti biure, darbo grafikas laisvas. Tačiau, pasak Anton, kai turi užsibrėžęs tikslą, „išlaisvėti“ ir atsipalaiduoti labai negali – turi susikaupti ir kryptingai jo siekti.
„Taip pat ši veikla pakankamai aktyvi, nemonotoniška. Tenka pažinti daug skirtingų žmonių, su jais bendrauti“, – dar vieną privalumą įvardija A. Dizik.
Jis taip pat džiaugiasi, galėdamas konsultuoti klientus. „Priimdami vienus svarbius sprendimus, žmonės sukaups kapitalą vaikų ateičiai, kitus – pasirūpins oresne pensija, o tretiems pavyks išvengti didelių finansinių nuostolių, jei teks patirti traumas ar ligas, – apie savo indėlį konsultuojant „Allianz Lietuva“ klientus pasakoja A. Dizik. – Esu empatiškas žmogus, tad finansų konsultanto veikla puikiai išpildo mano vidinius įsitikinimus, realizuoju savo norą padėti kitiems Jau seniai ši veikla tapo tam tikru pomėgiu, nuo kurio per tiek metų visai nepavargstu“, – sako pašnekovas.
Jis džiaugiasi, kad „Allianz Lietuva“ bendrovėje pavyko pasiekti ir MDRT (ang. Million Dollar Round Table) kartelę.
„Tai yra vienas aukščiausių finansų konsultanto įvertinimų, suteikiantis galimybę sudalyvauti kasmet Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Kanadoje vykstančiose geriausių finansų konsultantų iš viso pasaulio konferencijose, pasisemti patirties iš pačių geriausių šios profesijos atstovų, praplėsti akiratį. Tai labai motyvuojanti patirtis“, – sako A. Dizik.
Sprendimai, kurie gelbsti šeimas
Paminėjęs daugybę priežasčių, kodėl ši veikla per tiek metų vis dar įdomi, vyras įvardija pačią didžiausią motyvaciją – tai kasdieninės veiklos prasmingumas.
A.Dizik sako, jog teko pamatyti nemažai tokių gyvenimiškų situacijų, kurios ir sukrėtė, ir parodė, kaip draudimo išmokos žmonėms padėjo atsitiesti patyrus traumas, ligas ar išgyvenant sunkiausias gyvenimo akimirkas. „Prisimenu situaciją, kai klientas suabejojo dėl galimybės išlaikyti sutartį. Vis tik klientas nutarė, jog nutraukti draudimo sutartį galima visada, bet ramiau gyventi ją turint. O praėjus keliems mėnesiams sulaukiau skambučio, jog žmogus, dirbdamas garaže, patyrė sunkią traumą, neteko vieno piršto ir kito piršto falangės“, – pasakoja A. Dizik. Anuomet klientui buvo išmokėta beveik 3 tūkstančių eurų išmoka, jis galėjo nesukti galvos dėl nedarbingumo.
„Po išmokos gavimo skambino kliento žmona ir verkdama dėkojo, kad kažkada pasiūliau vyrui apsvarstyti gyvybės draudimo ir papildomų apsaugų nuo traumų apsaugas. Kritiniu metu šeimai tai buvo didelis finansinis ramstis“, – prisimena pašnekovas.
Jis neslepia, jog panašios situacijos paliečia ir jį patį: „Esu gana jautrus žmogus, tad kartais klientų nelaimės mane išmuša iš vėžių, neleidžia naktimis užmigti.“
A.Dizik sako, kad bene ryškiausiai į atmintį įsirėžęs atvejis, kai staiga mirus vyrui, pagrindiniam šeimos maitintojui, liko motina su dviem vaikais. „Kadangi per tiek bendravimo metų su klientu buvome tapę gerais bičiuliais, tą nelaimę priėmiau ir kaip asmeninę tragediją. Tiesa, to žmogaus kažkada priimtas sprendimas apsidrausti padėjo šeimai nepalūžti finansiškai, neįklimpti į skolas“, – pasakoja A. Dizik.
Pašnekovo teigimu, gyvybės draudimo turėjimas parodo tam tikrą žmogaus atsakingumo laipsnį prieš savo šeimą, supratimą, kad atsitikus nelaimei, finansinė našta guls ne ant artimųjų pečių, bet bus draudimo bendrovės rūpestis.
Gyvas ryšys – efektyviausias
Kalbėdamas apie savo kasdienį darbo dienos režimą, Anton pabrėžia, jog šiais interneto, greito informacijos vartojimo laikais gyvas bendravimas išlieka vertybe.
„Kasdien skiriu laiko gyviems susitikimams su klientais, konsultuoju juos visais rūpimais klausimais apie gyvybės draudimą, taupymą sau ar vaikams, ateičiai, oresnei pensijai. Jei klientas taip pat turi galimybę susitikti gyvai, aptarti turimas sutartis, visada tokiai idėjai pritariu – gyvas bendravimas yra nepakeičiamas. Skambučiais tik primenu, kad klientai jaustų ir žinotų, jog esu šalia, pasiruošęs padėti, suteikti informaciją“, – apie požiūrį į savo veiklą kalba A. Dizik.
Anton neslepia, bendraujant gyvai klientai ryžtasi smulkiau klausinėti, mažiau varžosi, galima išsamiau aptarti lūkesčius ar išnagrinėti, kuris finansinis instrumentas geriausiai atitinka jų lūkesčius bei galimybes.
Finansaikonsultantasišmoka
Rodyti daugiau žymių