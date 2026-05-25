Išeitis augančiam verslui: kaip gauti banko finansavimą neturint papildomo turto užstatui?

„Verslui kredito garantija – tai tarsi draudimo polisas ir stiprus užnugaris, leidžiantis bankui atverti duris ten, kur anksčiau jos būtų likusios užvertos. Ji leidžia verslui pajudėti iš vietos šiandien, užuot laukus, kol įmonė sukaups pakankamai turto, kad galėtų skolintis be garantijos“, – sako Marius Bačianskas, „SME Bank“ Kreditavimo vadovas.
Kas yra kredito garantija ir kaip ji veikia?
Paprastais žodžiais tariant, kredito garantija yra finansinės institucijos, pavyzdžiui, Europos investicijų fondo (EIF), įsipareigojimas bankui padengti dalį paskolos, jei verslas taptų nemokus. Verslui tai reiškia, kad bankas gali suteikti paskolą net ir tada, kai įmonė neturi pakankamai turto (užstato) kreditui užtikrinti.
Garantija nėra dovana ar subsidija – tai įrankis, leidžiantis bankui prisiimti didesnę riziką ir pasiūlyti geresnes sąlygas, pavyzdžiui, ilgesnį terminą ar mažesnę pradinę įmoką. Garantija gali siekti iki 80 proc. kredito sumos.
Skaičiai kalba patys už save: paprastas pavyzdys
Įsivaizduokime, kad įmonė planuoja pirkti naują gamybinę įrangą už 100 tūkst. eurų. Norėdama gauti įprastą tokio dydžio verslo paskolą, įmonė turėtų įkeisti nekilnojamojo ar kito bankui priimtino turto, kurio vertė siektų bent 130 tūkst. Eur. Be to, į šį investicinį projektą įmonė turėtų įnešti 30–50 proc. (30–50 tūkst. Eur) nuosavų lėšų. Daugeliui augančių verslų tai tampa neįveikiama kliūtimi.
Tuo tarpu jeigu įmonė šiam projektui gauna 80 proc. EIF kredito garantiją, jai dažnu atveju pakanka vos 10–20 proc. nuosavų lėšų įnašo, o likusią sumą bankas finansuoja be papildomo NT įkeitimo – kaip pagrindinis užstatas tarnauja pati perkama įranga ir suteikta garantija.
Be to, su garantija verslas gali pasiskolinti ilgesniam laikotarpiui, pavyzdžiui, iki 10 metų, vietoje įprastinių 3 metų, taikomų standartinėms verslo paskoloms. Tai leidžia įmonei sukaupti finansinius išteklius tolimesnei verslo plėtrai, nes kasmėnesinės įmokos tampa mažesnės.
Koks verslas gali gauti garantiją
Paskolos su EIF garantija teikiamos įmonėms, kurios investuoja į ateities technologijas arba veikia specifiniuose sektoriuose:
- Tvarumas. Atsinaujinanti energetika, pastatų renovacija, taršos mažinimas.
- Inovacijos ir skaitmeninimas. Gamybos ar verslo procesų skaitmenizavimas, kibernetinis saugumas, moksliniai tyrimai.
- Kultūra ir kūryba. Leidyba, architektūra, vaizduojamasis menas, medijos.
Investicinės paskolos su EIF garantijomis skiriamos SVV įmonėms, kuriose dirba iki 250 darbuotojų ir kurių apyvarta nesiekia 50 mln. Eur per metus.
Biurokratijos baubas – tik mitas
Dažnai verslininkai klaidingai mano, kad siekiant gauti finansavimą su garantija, teks susidurti su sudėtingomis biurokratinėmis procedūromis ar užpildyti daugybę papildomų dokumentų. Tikrovė yra priešinga – visą administracinį procesą ir komunikaciją su fondais prisiima bankas.
Bankas veikia kaip filtras ir patarėjas – įvertinęs įmonės veiklos sritį, pavyzdžiui, tvarumo, skaitmenizacijos ar kūrybinių industrijų, jis pats pasiūlo įmonei naudingiausią garantijų krepšelį, kuris užtikrina mažesnę pradinę įmoką ar ilgesnį paskolos terminą. Tokiu būdu finansavimo procesas tampa sklandus ir efektyvus: bankas prisiima administracinį darbą bei rizikos dalijimąsi su tarptautinėmis institucijomis, o įmonė gauna reikiamą kapitalą plėtrai be papildomo nekilnojamojo turto įkeitimo.
smulkusis ir vidutinis verslas
