JAV paprašė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos leisti baltarusiškų trąšų eksportą

„Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo“ gautame nepasirašytame dokumente teigiama, kad po to, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija kovą panaikino finansinius apribojimus valstybinei trąšų gamintojai „Belaruskalij“, JAV bendrovės susidomėjo galimybėmis pirkti ir transportuoti baltarusišką kalį.
Dokumente pažymima, kad tam reikėtų leisti šių trąšų tranzitą per su Baltarusija besiribojančias ES šalis arba Ukrainą, siekiant išvengti jų transportavimo per Rusiją.
„Jungtinės Valstijos suinteresuotos išnagrinėti galimus baltarusiško kalio tranzito maršrutus per Lenkiją, Lietuvą ar Ukrainą, kad būtų sumažintas pasaulinis trąšų trūkumas“, – teigiama dokumente.
I. Vėgėlė, A. Ažubalis, L. Savickas, M. Katelynas: kokios JAV kortos spausti Lietuvą?
Vienas aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas „Laisvosios Europos radijui / Laisvės radijui“ patvirtino, kad vadinamąjį „nepopierinį“ dokumentą trims šalims išsiuntė JAV valstybės departamentas. Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi dokumentą, tačiau plačiau jo nekomentavo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija į „Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo“ užklausą neatsakė. Lietuva neigė gavusi tokį pasiūlymą, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą.
Iki ES sankcijų didžioji dalis baltarusiško kalio buvo eksportuojama per Baltijos jūros uostus, daugiausia per Klaipėdą. Pastaraisiais metais šis eksportas buvo vykdomas Rusijos geležinkeliais ir daugiausia keliaudavo į Sankt Peterburgą.
Dokumente taip pat teigiama, kad leidus įsigyti baltarusišką produkciją būtų sumažinta Rusijos kalio tiekėjų rinkos dalis ir tranzito pajamos Rusijai.
Be to, siūloma neįprasta schema: pajamas, kurias ES šalys gautų už baltarusiško kalio tranzitą, skirti finansuoti Ukrainos gynybą nuo Rusijos invazijos.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, kurią dalis Vakarų valstybių laiko teisėta šalies lydere, pareiškė, kad „tikrai ne laikas švelninti sankcijas Lukašenkos režimui“.
Ji perspėjo, kad kol A. Lukašenka išlieka valdžioje, Lietuva susiduria su saugumo grėsmėmis: „virš Lietuvos skraido balionai, demonstruojami branduoliniai ginklai, rengiamos karinės pratybos“.
ES šių metų pradžioje vieningai pratęsė sankcijas Baltarusijai, įskaitant draudimą importuoti baltarusiškas kalio trąšas ir tikslines sankcijas tokioms bendrovėms kaip „Belaruskalij“.
„Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“ pažymi, kad JAV prašymas pateiktas tuo metu, kai dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose ir Hormuzo sąsiaurio blokados pasaulyje kyla trąšų kainos. Anksčiau Baltarusija sudarė apie 15 proc. pasaulinės trąšų gamybos rinkos.
