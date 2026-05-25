Nuo birželio keisis dalies „Maximos“ parduotuvių darbo laikas

Viena, dviem ar net trimis valandomis ilgiau apsipirkti galės 22-jų šalies miestų bei miestelių gyventojai ir svečiai. Pajūrio kurortuose pokyčiai bus ryškiausi – kai kurios „Maximos“ parduotuvės dirbs iki vidurnakčio.
„Šiltuoju metų sezonu tautiečiai daugiau laiko skiria poilsiui, kelionėms ir veikloms gryname ore. Atitinkamai keičiasi ir apsipirkimo įpročiai – pirkėjai į parduotuves dažniau užsuka anksti ryte arba vėlyvesnėmis vakaro valandomis. Atsižvelgdami į šias tendencijas, nuo birželio 1-osios dalyje savo parduotuvių ilginame darbo laiką. Tikime, kad pirkėjams tai padės mažiau galvoti apie kasdienius rūpesčius ir paliks daugiau erdvės mėgautis vasaros malonumais“, – sako Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
Didžiosios dalies parduotuvių darbo laikas ilgės viena valanda. Dviem valandomis ilgiau dirbs Nidoje, Naglių g. 29A, esanti „Maxima“ – ne iki 22 val., o iki pat vidurnakčio.
Trijų parduotuvių darbo laikas ilgės net trimis valandomis. Dvi parduotuvės Palangoje (Klaipėdos pl. 42 ir Plytų g. 9A) bei viena Šventojoje (Mokyklos g. 1) nuo birželio 1 d. darbą pradės valanda anksčiau – 7 val. ryto ir veiks iki vidurnakčio. Valanda anksčiau nei dabar duris atvers ir Utenoje, Basanavičiaus g. 108B, įsikūrusi „Maxima“.
„Ilgesnis parduotuvių darbo laikas ypač aktualus atostogaujantiems. Turbūt daugeliui pažįstama situacija, kai po atpalaiduojančios dienos paplūdimyje ar gamtoje, grįžus namo pasitinka tuščias šaldytuvas.
Tokiais atvejais ilgiau dirbančiose „Maximose“ galima rasti ir nebrangių produktų gaminimui namuose, ir jau paruoštų užkandžių ar greitai pašildomų patiekalų“, – sako T. Atraškevičius.