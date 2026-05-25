Bankrutuojanti įmonė darbuotojams lieka skolinga keliasdešimt tūkstančių eurų

Gegužės viduryje įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo nutartis skelbia, kad nemokumo bylą inicijavo įmonės vadovas – jo pareiškimas priimtas kovo pabaigoje.
„Ieškovas nurodo, kad bendrovė neturi finansinių galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais, negali atsiskaityti už įsigyjamas prekes ir gaunamas paslaugas, taip pat dėl esančios finansinės situacijos nebegali toliau vykdyti veiklos, bendrovė tapo nemoki“, – teigiama nutartyje.
Remiantis ja, kovo viduryje „Sėkmės tiltas“ turėjo 80 kreditorių, o bendra skola viršijo 281 tūkst. eurų.
Iš jų – 61,3 tūkst. eurų buvo skolinga 17-ai savo darbuotojų.
Vasarį bendrovės valdytas restoranas „Easy lounge“ pranešė apie veiklos pabaigą.
Bankroto bylos duomenimis, „Sėkmės tilto“ vadovas vasario 19-ąją paskelbė prastovą neterminuotam laikotarpiui, o darbuotojams kito darbo pasiūlyti negalėjo.
„Easy lounge“ atidarytas 2013 m. pavasarį tuometinio „Pramogų banko“ patalpose.
„Sėkmės tiltas“ įsteigtas 1997-ųjų gegužę ir vertėsi viešojo maitinimo veikla.
„Įmonė nevykdo veiklos, negali vykdyti turtinių prievolių, yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla“, – gegužės 6-ąją konstatavo Klaipėdos apygardos teismas.
Registrų centro duomenimis, per praėjusius metus bendrovės pajamos sumažėjo 11 proc. iki 712 tūkst. eurų, tuo metu nuostolis padidėjo 1,6 karto ir siekė 144 tūkst. eurų.
Pernai įmonėje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 28, jis per metus irgi mažėjo.
„Sėkmės tiltas“ priklauso „Nesė group“ kontroliuojamai įmonių grupei.