SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

Kaip skelbiama pranešime, tikimasi, kad susijungimas bus baigtas 2027 m. sausio pradžioje.
Sprendimas sujungti bankus priimtas siekiant sustiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybes įmonėms ir supaprastinti banko valdymą.
„Sujungus tris bankus Baltijos šalyse į vieną, mūsų verslo klientai pajus aiškią naudą – bankas bus geriau pasirengęs finansuoti vis didėjantį ilgalaikių ir didelio masto projektų skaičių Baltijos šalyse. Teigiamą pokytį turėtų pajusti ir privatūs klientai, nes supaprastinta valdymo struktūra sutrumpins naujų produktų pateikimo į rinką laiką“, – pranešime cituojama SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Teigiama, kad nuo 2027 m. bankui ir toliau vadovaus dabartinė SEB Baltijos šalių vadovų komanda.
Po susijungimo banko pavadinimas bus „SEB Bank“, o dabartinis SEB bankas Lietuvoje ir SEB bankas Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse.
„Turėdamas konsoliduotą finansinį balansą Baltijos šalių lygiu, bankas galės dar labiau didinti savo finansavimo pajėgumus“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbė naujienų agentūra ELTA, SEB bankas apie planus konsoliduoti tris bankus Baltijos šalyse pranešė dar 2024 m. pabaigoje.
SEB bankaskonsolidacijaEuropos centrinis bankas (ECB)
