VerslasRinkos pulsas

SEB gavo leidimą sujungti tris bankus į vieną

2026 m. gegužės 25 d. 08:50
SEB gavo Europos Centrinio Banko (ECB) leidimą sujungti tris Baltijos šalyse veikiančius bankus į vieną.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip skelbiama pranešime, tikimasi, kad susijungimas bus baigtas 2027 m. sausio pradžioje.
Sprendimas sujungti bankus priimtas siekiant sustiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybes įmonėms ir supaprastinti banko valdymą.
„Sujungus tris bankus Baltijos šalyse į vieną, mūsų verslo klientai pajus aiškią naudą – bankas bus geriau pasirengęs finansuoti vis didėjantį ilgalaikių ir didelio masto projektų skaičių Baltijos šalyse. Teigiamą pokytį turėtų pajusti ir privatūs klientai, nes supaprastinta valdymo struktūra sutrumpins naujų produktų pateikimo į rinką laiką“, – pranešime cituojama SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Teigiama, kad nuo 2027 m. bankui ir toliau vadovaus dabartinė SEB Baltijos šalių vadovų komanda.
Susiję straipsniai
SEB bankas iki 51 mln. eurų padidino finansavimą „Darnu Group“ projektams

SEB bankas iki 51 mln. eurų padidino finansavimą „Darnu Group“ projektams

SEB nekeičia šių metų BVP augimo prognozės, tačiau turi žinių dėl infliacijos

SEB nekeičia šių metų BVP augimo prognozės, tačiau turi žinių dėl infliacijos

Buvo sutrikusi visų bankų veikla: paaiškino, kas įvyko

Buvo sutrikusi visų bankų veikla: paaiškino, kas įvyko

Po susijungimo banko pavadinimas bus „SEB Bank“, o dabartinis SEB bankas Lietuvoje ir SEB bankas Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse.
„Turėdamas konsoliduotą finansinį balansą Baltijos šalių lygiu, bankas galės dar labiau didinti savo finansavimo pajėgumus“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbė naujienų agentūra ELTA, SEB bankas apie planus konsoliduoti tris bankus Baltijos šalyse pranešė dar 2024 m. pabaigoje.
SEB bankaskonsolidacijaEuropos centrinis bankas (ECB)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.