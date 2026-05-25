V. Antonovą pargabenus į Lietuvą – netikėta žinia: kreipsis Latvijos prokuratūra

Generalinė prokuratūra tolesnio V. Antonovo likimo jam Lietuvoje iškeltoje baudžiamojoje byloje nekomentavo, tačiau pažymėjo, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos.
Balandžio viduryje naujienų agentūra „LETA“ pranešė, kad Latvijos generalinė prokuratūra V. Antonovui išdavė Europos arešto orderį.
Praėjusį balandį Rygos apygardos teismas sustabdė V. Antonovui ir buvusiam banko „Latvijas Krajbanka“ prezidentui Ivarui Priedičiui iškeltą baudžiamąją bylą, kol bus priimtas sprendimas dėl V. Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo teismo procese.
Generalinė prokuratūra jau pirmiau informavo naujienų agentūrą „LETA“, kad Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius gavo teismo prašymus išduoti Europos arešto orderį dvejose V. Antonovui iškeltose baudžiamosiose bylose.
Išnagrinėjus teismo prašymus, pagal kiekvieną iš jų buvo išduotas Europos arešto orderis.
Taip pat pranešta, kad Prancūzija Lietuvai išdavė Rusijos pilietį Vladimirą Antonovą – vieną iš nuteistų buvusių Lietuvos komercinio banko „Snoras“ akcininkų. Šis bankas buvo 2011 m. bankrutavusio banko „Latvijas Krajbanka“ patronuojančioji įmonė, pirmadienį pranešė Lietuvos Generalinė prokuratūra.
V. Antonovas Lietuvos valdžios institucijoms buvo perduotas gegužės 22 d. Praėjusį penktadienį maždaug 22 val. jis buvo atskraidintas į šalį lėktuvu ir perduotas konvojui, kuris jį nuvežė į Vilniaus sulaikymo izoliatorių.
V. Antonovas gruodžio mėnesį buvo suimtas vakarų Prancūzijoje pagal Lietuvos išduotą Europos arešto orderį, o Lietuva buvo prašiusi jį išduoti.