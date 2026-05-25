Vėjo jėgainių konkurse – įspūdingo dydžio kyšio schema: lenkas gavo 100 tūkst. eurų baudą 

Skirta tokio pat dydžio bauda, koks ir buvo pasiūlytas kyšis. Lenkijos piliečiui realiai reikės sumokėti 99,4 tūkst. eurų. Bauda sumažinta, atsižvelgus į A. Lewndowskio laikino sulaikymo trukmę.
Lenkijos pilietis realiai perdavė tik 5 tūkst. eurų, šie pinigai bus konfiskuoti Lietuvos valstybės naudai.
Perduodant šią bylą teismui Generalinė prokuratūra skelbė, kad Lenkijos akcinės bendrovės „Onde“ atstovas kaltinamas davęs kyšį valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui – bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovui už šios įmonės ir paties atstovo asmeninį palankumą vėjo jėgainių statybų projekte, pritarimą papildomiems darbams statant šias jėgaines, konfidencialią vidinę įmonės informaciją bei išimtinę padėtį ateityje dalyvaujant kituose „Enefit Green“ vykdomuose projektuose.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai dėl įtarto kyšininkavimo vykdant vėjo jėgainių darbų pirkimus į STT kreipėsi Estijos valstybinės įmonės „Enefit Green AS“ dukterinė bendrovė Lietuvoje „Enefit Green“.
Tyrimo metu buvo gauti duomenys, leidžiantys pagrįstai manyti, kad 2023 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais Lenkijos pilietis, atstovaudamas Lenkijos įmonei, kuri veikia vėjų jėgainių statybos srityje, inicijavo keletą susitikimų su vienu iš bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovų ir jų metu siūlė jam 100 tūkst. eurų dydžio kyšį už tai, kad kaltinamojo atstovaujama įmonė, dalyvavusi konkurse dėl vėjo jėgainių parkų statybos Kelmės rajone ir pateikusi daugiau nei 100 mln. vertės komercinį pasiūlymą, būtų pripažinta šio konkurso nugalėtoja bei gautų kitų naudų.
Teisėsauga skelbė, kad turimi ikiteisminio tyrimo duomenys taip pat leidžia įtarti, kad kaltinamasis, apsilankęs bendrovės „Enefit Green“ biure rugsėjo mėnesį, susitiko su minėtos bendrovės „Enefit Green“ projektų vadovu ir įteikė jam dėžutę nuo sausainių, kurioje vėliau buvo rasti 5 tūkst. eurų.
„Siekiant išaiškinti įtartą tarptautinės korupcijos atvejį ir surinkti visus reikšmingus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos įrodymus, ikiteisminio tyrimo metu vyko aktyvus Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų bendradarbiavimas“, – nurodė prokuratūra.
Pirmadienį paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Lenkijos pilietis A. Lewandowskis atvykdavo į savo bylos posėdžius Vilniuje, prokuroro nutarimu kaltinamajam buvo skirta kardomoji priemonė – 75 tūkst. eurų dydžio užstatas.