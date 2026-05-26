„Lietuvos draudimo“ pelnas per ketvirtį sumenko perpus

Bendrovės generalinis direktorius Simonas Lisauskas teigia, kad tiesioginės įtakos įmonės pelningumui turėjo reikšmingai išaugusios žalos.
„Pirmasis šių metų ketvirtis išsiskyrė neįprastai atšiauriomis žiemos oro sąlygomis Lietuvoje. Gausus snygis, užsitęsusi neigiama temperatūra ir rekordinis šalčio lygis lėmė reikšmingą tiek turto, tiek transporto priemonių draudimo žalų išmokų padidėjimą. Pavyzdžiui, techninės pagalbos kelyje paslaugą mūsų klientai panaudojo 5 tūkst. kartų, tai yra, du kartus dažniau nei ankstesnėmis žiemomis“, − pranešime cituojamas S. Lisauskas.
Šiemet klientams atlyginta iš viso 72 mln. eurų ne gyvybės draudimo nuostolių. Bendrovės duomenimis, tai yra 22 proc. daugiau nei 2025 metais, kai tuo pačiu laikotarpiu buvo atlyginta 59 mln. eurų.
Iš investicinės veiklos įmonė šiemet gavo 4 mln. eurų, palyginti su 3 mln. eurų pelno tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais.
Tuo metu pasirašytos bendros ne gyvybės draudimo įmokos siekė 117 mln. eurų ir išliko panašiame lygyje, kaip ir praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.
Per tris šių metų mėnesius bendrovė Lietuvoje ir Estijoje aptarnavo 863 tūkst. unikalių klientų, kartu skaičiuojant fizinius ir juridinius asmenis.
„Lietuvos draudimas“ yra ne gyvybės draudimo bendrovė Baltijos šalyse. Ji priklauso vienai iš didžiausių Vidurio ir Rytų Europos draudimo grupių PZU SA, kuri valdo 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijų.