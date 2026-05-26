Antradienį degalinėse – pokyčiai: atpigo tik vieni degalai

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 26 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Eu Verslas“ degalinėje Plungės r. sav. (Jovaišiškės k.) – 1,819 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,08 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Susiję straipsniai
Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,819 Eur/l iki 2,08 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,975 Eur/l, arba 2,9 proc. daugiau nei pirmadienį (gegužės 25 d.), kai buvo 1,920 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Emsi“ degalinėje Marijampolės sav. (Pietarių k.) – 1,719 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,999 Eur/l buvo „Viada“ tinklo 62 degalinėse, „Circle K“ tinklo 14 degalinių, „Boost Petrol“ degalinėje Kaune, „Kriketo“ degalinėje Trakuose ir „Degtos“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis).
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,719 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,883 Eur/l, arba 3,5 proc. daugiau nei pirmadienį (gegužės 25 d.), kai buvo 1,820 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,769 Eur/l – „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurai).
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 6 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,769 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,878 Eur/l, arba 0,6 proc. mažesnė nei pirmadienį (gegužės 25 d.), kai buvo 0,883 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina gegužės 25 d. Lietuvoje buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,77 Eur/l (gegužės 22 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,77 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 25 d. buvo 96,14 USD/bbl (gegužės 22 d. buvo 103,54 USD/bbl).
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.