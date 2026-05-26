Be darbo neliko: nuo kelių tiesimo – prie atliekų tvarkymo

Naująsias pareigas jis pradės eiti nuo ketvirtadienio, pranešė VAATC.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas teigia besiviliantis, kad naujojo vadovo patirtis valdant dideles infrastruktūros organizacijas ir įgyvendinant strateginius pokyčius padės bendrovei pereiti į naują brandos etapą.
Savo ruožtu naujasis VAATC vadovas teigė tęsiantis pradėtus darbus bei stiprinsiantis organizacijos kompetencijas.
M. Švaikauskas VAATC vadovo pareigose pakeitė vasario 13 dieną atsistatydinusį Paulių Martinkų. Iki šiol VAATC laikinai vadovavo valdybos nepriklausoma narė Elida Drapienė.
M. Švaikauskas įmonės „Via Lietuva“ valdybos sprendimu iš pastarosios vadovo posto buvo atleistas pernai vasarį.
Dar anksčiau jis vadovavo bendrovei „Vilniaus vandenys“.