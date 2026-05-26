Bus iš naujo formuojamas Nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras

„Šiandien policijos generalinis komisaras informavo apie naujai formuojamą Nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą, skirtą būtent elektroniniams sukčiavimams tirti“, – spaudos konferencijos metu po prezidento inicijuoto Skaitmeninio saugumo forumo „Saugus skaitmeninis pasaulis: suvienytas atsakas į sukčiavimą“ pranešė A. Varnelis.
Prokurorai žada apjungti tyrimus
Spaudos konferencijoje dalyvavusi generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad prokuratūroje dirba apie 90 prokurorų, kurie specializuojasi sukčiavimo atvejų tyrimuose. Anot jos, šie ir kiti prokurorai nuolat kelia savo kvalifikaciją.
Jos teigimu, prokuratūra, stiprindama kovą su sukčiavimu, toliau aktyviai bendradarbiaus su kitomis institucijomis, skirs dėmesį ir tarptautiniam bendradarbiavimui.
„Tęsime susitikimus su visuomene, ką darėme iki šiol, kad kuo daugiau žmonių, ypač rusiškai kalbančių žmonių, kad juos pasiektų žinia, (...) jog jie suprastų, kad jiems skambina, su jais bando susisiekti asmenys, turėdami ne pačių geriausių tikslų“, – dėstė N. Grunskienė.
Taip pat, anot prokuratūros vadovės, tyrimus dėl sukčiavimų bus siekiama apjungti, siekiant įrodyti, kad sukčiai galėjo veikti organizuotoje grupėje.
Per kelis metus iš gyventojų išviliota apie 40 mln. eurų
Prezidento patarėjas A. Varnelis pažymėjo, kad sukčiavimo atakų mastas Lietuvoje auga, tačiau kartu pridūrė, jog pastebimas ir stiprėjantis atsakas tokiems nusikaltimams.
„2024 ir 2025 metais gyventojų patirti nuostoliai (dėl sukčių atakų – ELTA) išliko stabilūs, tai yra po 20 milijonų eurų, tačiau apsaugotų lėšų suma per metus išaugo beveik tris kartus – nuo 15 milijonų eurų 2024 metais iki 40 milijonų eurų 2025 metais“, – komentavo A. Varnelis.
Jo teigimu, jei ne institucijų, mobilaus ryšio operatorių pastangos, sukčiai iš žmonių išviliotų dar daugiau pinigų.
Pasak A. Varnelio, stebint sukčiavimo mastų augimą ir tendencijas, kad sukčiai Lietuvos gyventojus atakuoja ir iš užsienio šalių, Lietuva sieks, jog kova su sukčiavimu taptų vienu iš būsimo Lietuvos pirmininkavo Europos Sąjungos Taryboje prioritetu.