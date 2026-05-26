U. Von der Leyen: kol nepasikeis priežastys, kodėl sankcijos Baltarusijai įvestos, tol jos galios

„Sankcijos buvo ne taip seniai įvestos ir kol galios priežastys, kodėl buvo įvestos sankcijos, kol jos nepasikeis, nematau priežasčių, kodėl reikėtų jas (sankcijas – ELTA) panaikinti“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė ji.
Apie tai, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pareigūnai pasiūlė Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai panaikinti sankcijas baltarusiškoms kalio trąšoms ir leisti jų tranzitą per savo teritorijas, pirmadienį paskelbė „Laisvosios Europos radijas“.
Pirmadienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tiesiogiai į klausimą, ar Lietuva gavo tokį dokumentą, neatsakė, tačiau pažymėjo, jog su JAV Valstybės departamentu kalbamasi įvairiais kanalais.
Anksčiau jis teigė, kad iš JAV jaučiamas „suaktyvėjimas“ baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo klausimu.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva su JAV atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti tranzitą.
Kaip skelbė ELTA, buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES. Tuo metu Lietuvos valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
Šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė „Belaruskalij“. Tuo metu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
