Iš kalėjimo išleistas verslininkas G. Klimkevičius: pateikė naujų detalių

Portalo žiniomis, G. Klimkevičius buvo paleistas iš sulaikymo įstaigos Prancūzijoje ir jau yra sugrįžęs į Lietuvą.
Grįžo ne tik verslininkas, bet ir jo prižiūrėtas kupranugaris Bučkis, kuris po šeimininko sulaikymo dienas leido kupranugarių rančoje pietvakarių Prancūzijoje.
„Pagal Prancūzijos teisę, G.Klimkevičius buvo įtariamas bankrutuojančios įmonės turto disponavimu ar slėpimu. Įtarimai dėl neteisėto daiktų pasisavinimo ir sulaikymas įvyko tuomet, kai jis mėgino į Lietuvą parsigabenti asmeninę bei įmonėms Lietuvoje priklausančią nuosavybę.
Žygio prie Juodosios jūros sumanytojas ir dalyvis G.Klimkevičius: „Legendą pavertėme tikrove“
G. Klimkevičius, kaip restruktūrizuojamos bendrovės „Castel Novel“ vadovas, nebuvo tinkamai ir laiku informuotas, jog norėdamas tai padaryti turėjo gauti leidimą iš bankroto administratoriaus“, – nurodoma 15min atsiųstame komentare.
Pasak jo, Brive-la-Gaillarde miesto teismo tardytojos vykdyto tyrimo metu buvo pateikti visi reikiami daiktų nuosavybės įrodymai bei paaiškinimai.
„Tyrėja, susipažinusi su visa medžiaga, gegužės 22 dieną priėmė sprendimą panaikinti sulaikymo kardomąją priemonę. Neradus įrodymų dėl tyčinių nusikaltimų, buvo suteikta teisė laisvai išvykti iš Prancūzijos bei toliau vykdyti darbinę veiklą. Taip pat buvo leista susigrąžinti iš Lietuvos atgabentus daiktus, kurie buvo naudoti organizuojant veiklą „CastelNovel“ pilyje Prancūzijoje“, – nurodoma 15min komentare.
Naujienų portalas Lrytas bandė prisiskambinti G. Klimkevičiui pirmadienį, tačiau su verslininku susisiekti nepavyko.
Primename, kad Prancūzijos interneto tinklalaidė francebleu.fr skelbė, kad kartu su G. Klimkevičiumi buvo sulaikyti dar keli lietuviai. Tačiau jie po kurio laiko buvo paleisti, o G. Klimkevičiui kovo 22 d. teisėjas pateikė kaltinimus, todėl jis buvo atsidūręs Prancūzijos šiaurės rytuose esančio Tiulio miesto kalėjime.
Castel Novel pilyje G. Klimkevičius su šeima įsikūrė praėjusių metų vasarį. Jis buvo užsimojęs čia sukurti tokį pat turistų ir vietinių gyventojų pramogų bei renginių traukos centrą, kokį įgyvendino Pakruojo dvare.