Įspėja norinčius pasitikrinti, ar iš Registrų centro nutekinti jūsų duomenys: sistema neatlaikė apkrovos

Laikinasis Registrų centro vadovas Giedrius Cininas teigia, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas.
„Kaip ir tikėjomės, sulaukėme labai didelio žmonių susidomėjimo. Ta proga paraginčiau ir nuraminčiau žmones, kad tas įrankis bus sistemoje tiek, kiek reikės, ir tol, kol visi galės susipažinti, ar jų asmens duomenys pateko į šį incidentą. Turbūt jokia sistema negali atlaikyti labai didelių apkrovų ir tam tikri laikini strigimai yra galimi“, – LRT radijui antradienį sakė G. Cininas.
Anot jo, tikimasi, kad sumažėjus besijungiančių gyventojų srautui, sistema veiks stabiliau ir ja galės pasinaudoti visi norintys.
Pasitraukęs „Registrų centro" vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
„Registrų centro žmonės ir visa komanda esamuoju režimu stebi sistemos veikimą, nuolat reaguoja ir stengiasi, kad sistemos greitaveika būtų atkurta kuo greičiau. Aš manau, kad šiek tiek nuslūgus susidomėjimui, visi žmonės galės ja pasinaudoti“, – teigė laikinasis Registrų centro vadovas.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Pasirodžius šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.