Jungtinė Karalystė įvedė sankcijas su Rusija siejamiems kriptovaliutų tinklams

Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį „Tinklą A7“, kurį, pasak ministerijos, Rusija naudojo siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti.
„Jei Kremlius mano, kad gali išvengti mūsų sankcijų pasislėpdamas už kriptovaliutų tinklų ir šešėlinės finansų sistemos, jis labai klysta. Jungtinė Karalystė pritaiko ir stiprina savo metodus, kad galėtų kovoti su besikeičiančiomis taktikomis, kurias Rusija naudoja siekdama išvengti apribojimų“, – išplatintame pareiškime teigė Užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper.
„Mes siekiame sunaikinti infrastruktūrą, kuri palaiko jos karo ekonomiką, tuo pačiu metu, kai Ukraina didina spaudimą Rusijai mūšio lauke. Mes sekame ir uždarome finansines gyvybės palaikymo linijas, leidžiančias išgyventi Putino karo mašinai.
Susiję straipsniai
Tie, kurie sudaro sąlygas Rusijos agresijai, saugaus prieglobsčio neras. Mes toliau veiksime greitai ir ryžtingai, kartu su savo sąjungininkais, siekdami demaskuoti, sutrikdyti ir išardyti šiuos tinklus bei užtikrinti, kad tie, kurie sudaro sąlygas Rusijos agresijai, sulauktų pasekmių“, – pabrėžė ministrė.
Ministerijos teigimu, „Tinklo A7“ gauja naudojosi Kirgizijos banku, kuris įtariamas tinklui skirtų mokėjimų operacijų palengvinimu, taip pat didele pasauline kriptovaliutų birža, kuri, pareigūnai įtaria, į Kremliaus rankas nukreipė daugiau nei 1,5 mlrd. JAV dolerių.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad 18-ai įtrauktų subjektų sankcijų priemonės įsigalioja nedelsiant.
Jungtinė KaralystėkriptovaliutosRusija
Rodyti daugiau žymių