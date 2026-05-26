Kai rinkai reikia rezultato, o ne pasiteisinimų: „CF&S Lithuania“ istorija

Būtent tokį projektą prieš keletą savaičių įgyvendino Klaipėdoje veikianti „CF&S Lithuania“ – nepaisydama rinkos stereotipų, bendrovė sugebėjo sujungti jūrinę patirtį su sudėtingais oro transporto sprendimais.
Vilniaus oro uoste pakilęs užsakomasis plataus fiuzeliažo orlaivis „Boeing 767“, kuriuo buvo gabenamas įmonės klientui priklausantis daugiau nei 1 mln. eurų vertės krovinys, nusileido Jordanijoje.
„Tokiuose projektuose nėra vietos klaidoms. Sprendimai turi būti priimami greitai, o atsakomybė – absoliuti. Šiose situacijose atsiskleidžia tikrasis logistikos partnerio lygis ir patikimumas“, – sako įmonės vadovas Andrejus Katrečko.
Kai planai keičiasi valandomis
Už sklandaus rezultato slypi sudėtingas procesas, kurį valdė įmonės konteinerių skyriaus pervežimų vadovė Dovilė Stonkutė. Nors jos patirtis logistikoje siekia dešimtmetį, šis projektas išsiskyrė savo dinamika.
„Nėra vieno konkretaus veiksmo plano, kuris tokiuose projektuose nuo pradžių iki pabaigos išlieka nepakitęs. Dėl įtampos Artimuosiuose Rytuose situacija nuolat keitėsi – nuo oro erdvių apribojimų iki maršrutų korekcijų ar staigių degalų kainų pokyčių. Reikia labai greitai priimti sprendimus ir kartu išlaikyti visišką proceso kontrolę“, – pasakoja D. Stonkutė.
Anot jos, organizuojant užsakomąjį krovininį skrydį svarbiausiu tampa ne pats skrydis, o pasiruošimas jam. Organizavimas prasideda nuo sausumo pervežimų ir krovinio atvežimo, tuomet įsibėgėja lėktuvo paieškos – reikalingas toks lėktuvas, kuris atitiktų krovinio apimtį ir laiko apribojimus. Vienu metu tenka derinti oro uostų darbą, antžeminį aptarnavimą, pakrovimo grafikus, muitinės procedūras ir kliento terminus.
„Kiekvienas vėlavimas gali turėti grandininį efektą visai operacijai“, – apie pasekmes kalba projekto vadovė.
Šio projekto metu papildomų iššūkių kilo ir Lietuvoje – suplanuoto skrydžio naktį Vilniaus oro uosto darbą trikdė oro erdvėje pasirodę balionai. Vis dėlto, nepaisant visų netikėtumų, projektas buvo įgyvendintas sėkmingai.
Patirtis atskleidė esminį dalyką – logistikoje nebeužtenka specializuotis tik vienoje srityje. Reikalingas gebėjimas integruoti skirtingus transporto būdus ir greitai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų.
„Rinkoje vis dar gajus požiūris: jei dirbi su jūra – jūros ir laikykis. Tačiau šiandien klientui svarbiausia yra rezultatas. O jį pasiekti galima tik turint platų kompetencijų spektrą“, – teigia įmonės vadovas A. Katrečko.
Būtent tokį modelį vysto „CF&S Lithuania“, siūlydama kompleksinius sprendimus – nuo kelių ir jūrų transporto iki oro pervežimų, sandėliavimo, muitinės formalumų ir nestandartinių projektų valdymo.
Pasitikėjimas, kuris kuria rezultatą
Pasak D. Stonkutės, tokio sudėtingumo projektai pirmiausia remiasi ne procesais ar technologijomis, o žmonėmis ir tarpusavio pasitikėjimu komandoje. Būtent tai leidžia priimti greitus sprendimus situacijose, kuriose nėra laiko ilgoms diskusijoms ar pertekliniam derinimui.
„Nebuvo klausimo, ar projektas sudėtingas – visi tai supratome nuo pirmos dienos. Svarbiausia buvo tai, kad jautėsi visiškas pasitikėjimas iš vadovybės ir komandos. Turėjau laisvę priimti sprendimus, žinojau, kad esant poreikiui bus suteiktas visas reikalingas palaikymas. Tai leidžia koncentruotis tik į rezultatą ir veikti maksimaliai efektyviai“, – apie projekto užkulisius pasakoja ji.
Įmonės vadovas A. Katrečko teigia, kad būtent pasitikėjimu grįsta kultūra įmonėje leidžia komandai sėkmingai valdyti nestandartinius projektus ir išlaikyti aukštą atsakomybės lygį net sudėtingiausiomis aplinkybėmis.
„Logistikoje viską gali suplanuoti iki smulkmenų, tačiau kritinėse situacijose galutinį rezultatą vis tiek sukuria žmonės. Mums labai svarbu, kad komanda jaustų atsakomybę, bet kartu turėtų ir pasitikėjimą priimti sprendimus savarankiškai. Kai žmonėms suteikiama laisvė veikti ir aiškus palaikymas, atsiranda visai kitas požiūris į darbą ir rezultatą“, – pabrėžia jis.
Pasak „CF&S Lithuania“ vadovo, tokia vidinė kultūra ir komandos gebėjimas veikti kartu turi didelį svorį projektuose, kuriuose svarbus ne tik greitis, bet ir absoliutus patikimumas.
O skrydis į Jordaniją – ne tik įmonės augimo, bet ir viso regiono kompetencijų įrodymas. Klaipėda vis dažniau minima ne tik kaip jūrų, bet ir kaip platesnių logistikos sprendimų centras.
Kaip rodo ši patirtis, šiuolaikinėje logistikoje laimi tie, kurie geba ne tik planuoti, bet ir veikti neapibrėžtumo sąlygomis – greitai, tiksliai ir kokybiškai.